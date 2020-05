U&D, Teresa Langella e Andrea Dal Corso pronti alle nozze

editato in: da

C’è nell’aria profumo di fiori d’arancio, per una delle coppie più seguite di Uomini e Donne: a quanto pare, Teresa Langella e Andrea Dal Corso starebbero pensando al matrimonio. A parlarne è stato l’ex corteggiatore, che ha rivelato alcuni dettagli sulla loro relazione.

La storia di Teresa e Andrea non è stata certo delle più semplici. Lui era approdato a Uomini e Donne per corteggiare Mara Fasone, la “rivale” della Langella, ma quando la tronista ha abbandonato la trasmissione ha deciso di restare per conquistare il cuore della bella napoletana. Il loro percorso è stato ricco di ostacoli, e il giorno della scelta è arrivato anche il colpo di scena: Teresa ha confessato il suo amore ad Andrea, ma lui si è negato. Solo nelle settimane seguenti, ritrovandosi davanti alle telecamere di Uomini e Donne, i due giovani sono riusciti a mettere da parte ogni risentimento e a fare un tentativo insieme.

A quanto pare, si è trattato di una decisione fortunata: oggi, a un anno di distanza, Andrea e Teresa sembrano pronti a compiere il grande passo. Negli ultimi mesi, infatti, si sono trovati “costretti” ad una convivenza forzata e hanno capito quello che desiderano dal loro futuro. “Ero andato a trovare Terry a Roma poco prima della chiusura e ora mi ritrovo qui con pochissimi vestiti” – spiega Andrea Dal Corso sulle pagine del settimanale Mio. Lui vive infatti a Milano, mentre la Langella abita nella capitale, dove lavora in radio.

“Questa convivenza ci ha aiutato a conoscerci di più, scoprire le esigenze dell’altro e costruire un rapporto completo” – prosegue Andrea. “Lei è un esempio per me e la sua dolcezza è una delle cose che amo di più. Ha la capacità di sorprendermi sempre e questo non è facile, lei mi fa sentire amato. Ci siamo promessi di non farci mai mancare attenzioni l’uno per l’altro”. Tutto sta procedendo a gonfie vele, sembrerebbe. Tanto che Andrea e Teresa stanno già pensando al futuro, e ci sono in cantiere progetti molto importanti.

“Un figlio e il matrimonio sono nei nostri piani, sì” – rivela Andrea – “Quando due persone sono innamorate e hanno intenzione di stare insieme seriamente, il matrimonio e un figlio sono il coronamento di un sogno. Qualcosa che porta il rapporto ad un livello superiore”. La loro, una storia d’amore nata non proprio sotto i migliori auspici, si sta rivelando dunque una relazione solida.