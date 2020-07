U&D, Sossio e Ursula sposi: lui sogna Maria De Filippi come testimone di nozze

editato in: da

Quando si pensa a Maria De Filippi non si può non pensare al fatto che oltre a essere una conduttrice elegante e professionale è anche un punto di riferimento per tutti coloro che gravitano intorno a lei. Chi ci ha lavorato le rimane legato e l’ennesima conferma di questa magia viene da Sossio Aruta e Ursula Bennardo.

Sossio e Ursula si sono conosciuti proprio alla corte della De Filippi, a Uomini & Donne. Qui per due anni, tra alti e bassi, sono stati i protagonisti quasi indiscussi del Trono Over. Il loro amore era evidente anche se non sembrava affatto scontato, dato che il percorso che hanno fatto è stato segnato anche da momenti di tensione. Eppure, il sentimento è proprio cresciuto e maturato nel migliore dei modi.

Il loro legame li rende ancora oggi una delle coppie più amate tra quelle transitate nel dating show di Maria De Filippi. Per altro, i due hanno dato prova di essere solidissimi partecipando a Temptation Island e riuscendo, nonostante le liti, a uscirne indenni.

Un altro reality show ha infine segnato il più dolce dei punti di svolta: Sossio ha fatto a Ursula la proposta di matrimonio in diretta al GF Vip, durante il suo periodo all’interno della Casa. E la loro relazione è proseguita andando a gonfie vele: i due hanno avuto una bambina, Bianca e sono più felici che mai.

Adesso, però, è giunto il momento di dedicarsi attivamente al tanto atteso matrimonio: dopo averlo rimandato ora fervono i preparativi ed entrambi non stanno nella pelle. E, in un’intervista al settimanale DiPiù l’ex cavaliere ha espresso un desiderio:

Sono così grato a Maria De Filippi che vorrei che accettasse di essere, quando sarà il momento, la mia testimone di nozze.

Una grande attestazione di stima da parte di Sossio e Ursula che se ci si pensa bene, fanno alla conduttrice una richiesta che è tutto fuorché strana: la De Filippi ha visto la coppia nascere muovere i suoi primi passi ed evolversi in ciò che è adesso. Ora non resta che attendere la risposta di Maria e sperare di vederla in queste vesti speciali nel 2021, quando si svolgerà la cerimonia.