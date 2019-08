U&D, Simona Ventura difende la De Filippi: “Sono con voi!”

editato in: da

Simona Ventura scende in campo per difendere la redazione di Maria De Filippi dagli attacchi. Negli ultimi giorni Uomini e Donne è finito al centro di accese polemiche, con rivelazioni e gossip che hanno gettato nel caos lo show.

Tutto è iniziato a causa di uno scontro fra Teresa Cilia, ex tronista del programma, e Raffaella Mennoia, autrice della trasmissione. La modella siciliana nelle Stories di Instagram ha svelato che suo marito Salvatore Di Carlo avrebbe visto “qualcosa che non doveva vedere” e per questo la coppia sarebbe stata allontanata dallo show.

Non solo: l’ex tronista ha anche messo in dubbio la professionalità della redazione, accusando la Mennoia di favorire persone che non approdano a Uomini e Donne per cercare davvero l’amore. La reazione dello staff di Maria De Filippi è arrivata dopo un lungo silenzio ed è stata decisamente forte.

Su Instagram è apparso un lungo comunicato e, secondo alcune indiscrezioni, Teresa sarebbe stata diffidata. In tanti in questi giorni di caos sono scesi in campo per difendere il dating show. Gli autori di Uomini e Donne hanno chiarito la loro posizione, difendendo l’operato del format, fra questi Michele Perna.

Sotto il suo post è comparso, fra gli altri, anche il commento di Simona Ventura. “Non fa una piega. Sono con voi” ha scritto la conduttrice. Oggi la 54enne è uno dei volti di punta della Rai, ma il suo ritorno in tv è legato soprattutto al successo di Temptation Island.

Super Simo infatti ha condotto la prima edizione del “viaggio nei sentimenti” in versione vip, ottenendo un buon riscontro da parte del pubblico. Maria De Filippi ha creduto in lei in un periodo piuttosto difficile della sua carriera, per questo il legame fra le due è fortissimo. Nel frattempo i telespettatori sono sempre più divisi. In molti sono convinti che Teresa stia lanciando accuse infondate, altri invece chiedono chiarimenti sul caso Claudio Sona e Sara Affi Fella.