U&D, Salvatore Di Carlo svela un dramma del passato

È tornato finalmente il sereno tra Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo, ex protagonisti di Uomini e Donne e una delle coppie più durature del programma.

E proprio in questo periodo di felicità, il ragazzo ha voluto raccontare un evento del suo passato che gli ha procurato molta sofferenza.

Prima di partecipare a Uomini e Donne, Salvatore Di Carlo dedicava la sua vita alla sua più grande passione: il calcio. Grande talento del pallone, fu acquistato dall’Udinese che, però, lo diede, quasi immediatamente, in prestito ad una squadra che giocava vicino casa del calciatore.

Salvatore, infatti, in quel periodo, lamentava spesso la mancanza della sua famiglia, e fu così accontentato dalla squadra che in precedenza l’aveva fortemente voluto. Irrequieto e dal carattere impetuoso, durante una partita partecipò ad una rissa.

Le conseguenze, sul piano professionale, furono molto pesanti. La rissa, infatti, gli costò una squalifica di un anno e mezzo. Insomma, dopo aver sfiorato il professionismo, Salvatore si è trovato nella condizione di non poter lavorare. Un periodo veramente duro che gli causò una forte depressione.

A salvarlo, inutile dirlo, fu l’amore. Terminato il periodo di stop e appena ripresa l’attività sportiva, un amico di Salvatore decise di iscriverlo, per gioco, ai provini di Uomini e Donne. Il resto della storia si conosce già: sul trono trovò Teresa Cilia, che dopo mesi di corteggiamento lo scelse.

Seguì una breve partecipazione alla seconda stagione di Temptation Island, dove l’amore tra i due apparve più forte che mai. Rimasero nei rispettivi villaggi soltanto pochi giorni e abbandonarono il programma quasi immediatamente per via della mancanza che entrambi sentivano.

I due si sono poi trasferiti a Ragusa, città di Teresa Cilia e, dopo una romanticissima proposta di matrimonio in diretta, si sono sposati. La coppia ha anche superato una recente crisi e, adesso, sembra più forte che mai.

Salvatore Di Carlo, inoltre, ha ripreso in mano la sua carriera calcistica. Ha giocato, prima, nell’Atletico Catania, ma l’ambiente non era dei più sereni. Su di lui, infatti, pesavano etichette, pregiudizi e luoghi comuni. Dall’anno prossimo, invece, vestirà la maglia della squadra della città in cui vive con la moglie Teresa Cilia: il Marina di Ragusa.

Insomma, i due sono una coppia ormai consolidata e l’esempio che dimostra che anche in contesti televisivi può sbocciare un amore forte e duraturo.