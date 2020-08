Uomini e Donne, tutto pronto per tornare in tv: rivelata la data ufficiale della registrazione

editato in: da

Inutile girarci intorno: Uomini e Donne è uno degli appuntamenti televisivi più amati e attesi dal pubblico. E ora, dopo molti punti interrogativi che aleggiavano sulle modalità di ritorno del programma, pare che la matassa si sia dipanata e che tutto sia pronto a ripartire.

La data di inizio ufficiale delle registrazioni è fissata per il 27 agosto. Niente dirette, dunque, ma come ogni anno si manderanno in onda puntate già registrate. Tutte le registrazioni si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti e riguardanti l’emergenza sanitaria, esattamente come accaduto per le ultime puntate dello show.

Le puntate registrate saranno poi mandata in onda a partire dal 14 settembre, nella consueta fascia pomeridiana. L’appuntamento sarà giornaliero, dunque l’ipotesi che il dating show andasse in onda solo due volte a settimana per condividere gli ascolti con Can Yaman e il suo Daydreamer è stata definitivamente accantonata.

Il dating show guidato da Maria De Filippi tornerà in grandissimo stile, con tutte le pedine schierate al posto giusto per una “partita” autunnale vincente. Nessuna particolare alterazione nel cast, che come al solito vedrà pronti a dire la loro gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, mentre sono ancora tutti da scoprire tronisti e troniste che accenderanno le puntate.

Non mancheranno però le novità: come svelato da Maria De Filippi a Il Fatto Quotidiano, infatti, non ci saranno più distinzioni tra Trono Classico e Trono Over, che verranno invece accorpati per dare vita a delle puntate più vivaci e variegate:

Non ci sarà più una distinzione tra il trono over, in onda in genere dal lunedì al mercoledì, e quello classico, su Canale 5 il giovedì e il venerdì. I due spazi saranno uniti, non si vedranno più in studio fisicamente i troni.

A parte questo, invece, sono confermati alcuni protagonisti immancabili: Gemma Galgani, ovviamente, le cui vicende amorose non deludono mai gli spettatori, ma anche Giovanna Abate, che aveva tenuto incollati allo schermo migliaia di spettatori e la cui storia con Sammy è finita nel giro di pochissimo, lasciando tutti estremamente sorpresi.

Per conoscere i nuovi volti e seguire le evoluzioni dello show, dunque, non resta che aspettare settembre. E, nel frattempo, sperare in piccole fuoriuscite di informazioni per succose anticipazioni.