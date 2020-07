U&D, Riccardo torna a parlare dopo il matrimonio saltato con Ida

editato in: da

La loro è stata una delle storie più appassionanti di Uomini e Donne. L’amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, nato sotto lo sguardo attento di Maria De Filippi, sembra essere definitivamente finito. Dopo numerosi tira e molla, avvenuti sia in privato che di fronte alle telecamere, i due avrebbero preso una decisione definitiva. Ad annunciarla, nei giorni scorsi, la dama del trono over. Anche il suo compagno, però, ha deciso di rompere il silenzio

Le parole di Ida, rilasciate al magazine Uomini e Donne, non lasciano troppo spazio a dubbi: con Riccardo non ci sarebbe speranza di un futuro insieme. Un duro colpo per i fan della coppia, ormai certi del lieto fine dopo che i due avevano annunciato di volersi sposare. Alla base della rottura ci sarebbero, anche questa volta, incompatibilità caratteriali ed incomprensioni, che sono apparse insuperabili dopo alcuni giorni di convivenza.

Ci abbiamo provato due volte a stare insieme – ha affermato la dama – ma nella vita c’è anche bisogno di equilibrio e questa storia non ne ha e forse per me stessa è giusto lasciarla andare.

Se la Platano ha fornito la sua versione su quanto successo, Riccardo, invece, ha preferito, per un lungo periodo, evitare ogni tipo di dichiarazione. Ma se fino ad ora era rimasto lontano anche dai suoi profili social, adesso è tornato a condividere pensieri e considerazioni con i suoi fan. Pur non facendo esplicito riferimento a Ida e alla loro storia, Guarnieri ha pubblicato una sua foto con una didascalia che ha il sapore di una frecciatina alla sua ex:

Ad alcuni per essere felici manca soltanto la felicità.

Nei prossimi giorni Riccardo fornirà il suo punto di vista o continuerà a evitare ogni polemica? Grande curiosità, inoltre, sul futuro a Uomini e Donne della coppia. Ancora non si sa, infatti, se i due, ora che hanno messo definitivamente la parola fine alla loro relazione, torneranno a far parte del parterre del programma per trovare una nuova anima gemella o se preferiranno cercare l’amore lontano dalle telecamere.

Cosa dobbiamo aspettarci per la nuova stagione televisiva? Ida tornerà a sedersi al fianco dell’amica Gemma Galgani?