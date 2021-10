Uomini e Donne, perché non va in onda l’11 ottobre: quando torna

Maria De Filippi: Maurizio Costanzo, figlio, età e programmi

Quella ricevuta dai telespettatori di Uomini e Donne l’11 ottobre è stata una grande sorpresa. Il programma di Canale5 ha infatti ceduto il passo ad Amici di Maria De Filippi, riprogrammato dopo lo sconvolgimento di palinsesto di domenica 10 ottobre. Il talent era saltato per lasciare posto alla finalina di Nations League, disputata dalla Nazionale Italiana di Calcio contro il Belgio.

Uomini e Donne, perché non va in onda

Il dating show di Canale5 ha lasciato il posto ad Amici 21, che doveva essere necessariamente recuperato per mandare in onda le sfide speciali che hanno coinvolto i concorrenti a seguito di un provvedimento disciplinare, alle quali è chiamato anche LDA, figlio di Gigi D’Alessio. Per l’occasione, Maria De Filippi ha anche chiamato Gaia al centro dello studio per la presentazione del nuovo singolo – Nuvole Di Zanzare – che ha eseguito di fronte al pubblico.

Per consentire il rapido recupero di una puntata così importante di Amici, quindi, Uomini e Donne è in programma per martedì 12 ottobre nella consueta collocazione dalle 14,45 alle 16,10. Tutte le fan del dating show di Mediaset non hanno quindi niente da temere: l’appuntamento con le storie dei tronisti, di dame e cavalieri del trono over è solo rimandato e non vi è alcuna cancellazione in vista.

U&D e le scelte anticipate

Il decorso di Uomini e Donne sta, inoltre, cambiando se si considera che il programma è iniziato da poche settimane. Secondo le anticipazioni emerse dalle registrazioni, sembrerebbe che alcuni tronisti abbiano già scelto la compagna che potrebbe diventare quella della loro vita. Non è poi una sorpresa, dato che sono cambiate molte delle regole di corteggiamento e sono previste – oltre alle esterne – anche le chat tra tronisti e corteggiatori.

Per la prima volta nella storia del programma, Maria De Filippi ha deciso di mettere sul trono una ragazza transessuale che ha avuto un percorso di vita molto particolare e che sta cercando di costruirsi una nuova esistenza, magari con una persona che l’ama al suo fianco. Tra i punti fermi del programma c’è invece Gemma, che non si è ancora arresa alla sorte e lotta ancora per trovare il grande amore della sua vita.