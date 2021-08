Uomini e Donne, chi è la nuova tronista Roberta

editato in: da

Uomini e Donne, 25 anni dopo: i protagonisti

Giovane ed esuberante, Roberta è una dei nuovi tronisti di Uomini e Donne: la trasmissione di Maria De Filippi è ancora una volta ai banchi di partenza, e nel corso della prima registrazione è stata svelata l’identità dei ragazzi che a breve approderanno sui nostri schermi alla ricerca dell’amore.

Originaria di Roma, la ventunenne Roberta è una ragazza solare e molto schietta. Nel video di presentazione che ha permesso ai suoi futuri corteggiatori di conoscerla un po’ meglio, lei stessa si è raccontata così: “Mia madre dice sempre che soffro di incontinenza verbale, in quanto sono spontanea e diretta. Una cosa è certa: dico sempre la verità. Sono molto puntigliosa, peso i gesti e le parole e non lascio mai nulla al caso. Sono sensibile e gelosa di questo mio lato”.

La sua vita non è sempre stata facile. Cresciuta con la mamma e con le sue due sorelle, ha perso il papà quando aveva solamente 14 anni. Questa è stata la sua sfida più dura, che ha affrontato con grande coraggio: “All’inizio mi sono chiusa in me stessa” – ha ammesso Roberta – “Forse ero troppo piccola e ci ho messo del tempo per capire che dal dolore non possiamo fuggire, ma possiamo solo imparare a conviverci per tutta la vita”. Forte di questa consapevolezza, si è ben presto rialzata ed è oggi orgogliosa di poter dire che somiglia molto a suo padre.

Il compito di crescere tre ragazze giovanissime è ricaduto interamente sulla mamma, che ha fatto grandi sacrifici per permettere loro di non dover rinunciare a nulla. Roberta l’ha avuta sempre vicino, nei momenti più belli e in quelli difficili, sapendo di poter contare su di lei. Quando aveva 18 anni, la giovane è riuscita a realizzare il suo desiderio: rimboccandosi le maniche e facendo qualche lavoretto saltuario, ha preso una stanza in affitto a Roma e ha iniziato l’università. Dopo tre anni di studi intensi, nel luglio 2021 si è laureata in Lingue e Letterature Straniere.

“Il ricordo più bello della mia vita resterà per sempre mamma che mi mette la corona d’alloro in testa” – ha rivelato Roberta. E quella laurea tanto agognata l’ha dedicata al suo papà, l’uomo più importante della sua vita. Ora la giovane è alla ricerca della sua anima gemella, di una persona che possa prendersi cura di lei e lasciar finalmente emergere il suo lato più fragile, che ha sempre nascosto per andare avanti nella vita. “In amore sono una che ha sempre dato tanto. Mi piacerebbe trovare un ragazzo con cui potermi concedere per una volta il lusso di sentirmi vulnerabile“.

Roberta inizia così il suo percorso a Uomini e Donne, nella speranza di trovare qualcuno che le faccia battere più forte il cuore. Accanto a lei in questa avventura, ci sono anche Matteo Fioravanti, Joele Milan e Andrea Nicole Scavuzzo.