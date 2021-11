Uomini e Donne, nuova tronista in arrivo: l’indiscrezione

Maria De Filippi: Maurizio Costanzo, figlio, età e programmi

Quando si tratta di Uomini e Donne le indiscrezioni giungono in fretta e si diffondono velocemente in rete. Secondo alcune fonti, sarebbe presto in arrivo sull’ambito trono di Maria De Filippi una nuova protagonista femminile, una ragazza non esattamente sconosciuta allo showbiz italiano. A rivelare l’informazione è il sito web Il Vicolo delle News.

La nuova tronista al posto di una donna

Sebbene l’annuncio di un nuovo ingresso nel cast di Uomini e Donne stia già circolando sui social media e online, e l’anticipazione sia stata ripresa da diversi siti, non c’è ancora nessuna conferma della notizia ma il debutto di un nuovo volto nel celebre programma pomeridiano sarebbe nell’aria dal momento che tra i tronisti in gioco in questo momento almeno due sono vicini a una scelta.

In questa fase della stagione sul trono siedono due donne e un uomo, Andrea Nicole, Roberta Giusti e Matteo Ranieri, e le prime due, o almeno una di loro, dovrebbero presto scegliere un pretendente, condizione che aprirebbe una posizione sul trono per un nuovo volto femminile.

Stando alle indiscrezioni, la nuova concorrente starebbe scaldando i motori. Nello specifico, le voci di corridoio si soffermano sul fatto che la ragazza avrebbe già girato il suo video di presentazione, step preliminare al debutto in studio. I bene informati non hanno aggiunto troppi dettagli sulla sua identità soprattutto perché la concorrente non sarebbe estranea al mondo dello spettacolo e anche un solo indizio in più potrebbe rovinare la sorpresa per gli spettatori; di lei, al momento, sappiamo solo che è mora.

Un possibile concorrente dal GF Vip

In ogni caso, sarà un finale d’anno pieno di sorprese in casa Mediaset perché i nuovi ingressi potrebbero sparigliare le carte in tavola stabilendo di certo nuovi equilibri. Sempre in queste ore, si vocifera del possibile ingresso di un altro personaggio dello spettacolo nostrano, un nome che nell’ultima stagione ha fatto parecchio parlare di sé e che andrebbe a prendere il posto di Matteo Ranieri.

Maria De Filippi starebbe pensando a Nicola Pisu, ex concorrente del GF Vip 6, come possibile nuovo concorrente del suo dating show, una notizia che, se confermata, potrebbe davvero essere una svolta per la stagione Mediaset che proporrebbe un crossover bomba tra i due programmi.