Uomini e Donne non va in onda: perché salta la puntata del 5 aprile

Uomini e Donne non ci sarà oggi 5 aprile. Il programma condotto da Maria De Filippi si ferma, ma solo per un giorno: cambia la programmazione Mediaset, in occasione della Pasquetta. Al posto di U&D, invece, ci saranno le repliche della serie con Sabrina Ferilli, Svegliati amore mio, che sta raccogliendo un ottimo successo di critica e share.

La sospensione del dating show non è così inconsueta, soprattutto durante le festività o in occasione di giornate importanti. Anche Amici, sempre condotto dalla De Filippi, si era fermato il 18 marzo, per la Giornata Nazionale dedicata alle Vittime del Covid-19. La redazione, infatti, aveva condiviso un comunicato importante, dove si invitava “alla riflessione e condivisione di un dolore che ci coinvolge tutti”.

Sul profilo ufficiale Instagram di Uomini e Donne, è stato postato nella giornata di ieri un augurio di Buona Pasqua a tutti: “U&D tornerà a farvi compagnia da martedì 6 aprile.” Uno stop, dunque, piuttosto breve, per celebrare Pasqua e Pasquetta all’insegna della convivialità e della famiglia, sebbene le restrizioni dovute al Covid-19.

Per adesso, c’è molto fermento: le spettatrici del programma non vedono l’ora di rivedere Gemma Galgani, ormai diventata regina indiscussa. La dama della TV italiana deve fare i conti con un altro rifiuto: rinuncerà alla ricerca dell’amore, oppure sfrutterà questi giorni per riflettere e per lanciarsi alla carica?

Il rifiuto del cavaliere Riccardo è arrivato come un fulmine a ciel sereno: ha rivelato, infatti, di vedere Gemma solo come un’amica. Lei non ha preso bene la sua decisione e si è lasciata andare a un pianto liberatorio. In ogni caso, secondo le anticipazioni, Gemma e Nicola Vivarelli dovrebbero tornare insieme in studio: probabilmente, per approfondire la loro frequentazione, sperando che sia la “volta giusta”.

Il palinsesto Mediaset per oggi 5 aprile prevede la replica di Svegliati amore mio, la fortunatissima fiction con protagonisti Sabrina Ferilli, Ettore Bassi e Francesco Arca. Quest’ultimo, ospite a Verissimo dalla Toffanin, aveva rivelato di essere stato fortunato a poter recitare con la Ferilli. Arca deve molto alla De Filippi: U&D gli ha dato visibilità nel mondo dello spettacolo, dopo aver partecipato come tronista. Quando tornerà Uomini e Donne? Il programma riprenderà la consueta programmazione da martedì 6 aprile alle ore 14:45.