U&D, è morto Riccardo Ravalli a 39 anni: era il cavaliere del Trono Over

Qualcuno ricorderà sicuramente Riccardo Francesco Ravalli, il cavaliere del Trono Over di Uomini & Donne, che era andato in TV nel 2020 per corteggiare la dama Daniela Di Napoli. La loro storia non è mai decollata, ma Riccardo aveva comunque provato a rimanere per qualche tempo nel popolare dating show di Maria De Filippi per trovare la sua anima gemella. Ex albergatore, originario di Catania, Riccardo Francesco Ravalli è morto a soli 39 anni il 10 novembre 2021 in un tragico incidente stradale.

Uomini & Donne, è morto Riccardo Francesco Ravalli: aveva solo 39 anni

Riccardo aveva lasciato la sua Catania per andare a vivere in provincia di Pistoia, esattamente a Pieve a Nievole. L’incidente stradale che lo ha portato via è avvenuto attorno alle ore 12,30 del 10 novembre: secondo la ricostruzione della Gazzetta di Mantova, Ravalli stava guidando un furgone quando si è scontrato con un mezzo pesante. Il rallentamento è avvenuto a seguito del traffico.

Nonostante i tentativi degli operatori sanitari, per Riccardo non c’è stato nulla da fare. Sono state fatte alcune ipotesi riguardo alla dinamica dell’incidente: un colpo di sonno o un malore, così come una distrazione che purtroppo è stata fatale. Di fronte alla scomparsa di un giovane uomo, non ci sono tante parole da dire, soprattutto per il suo destino spezzato all’improvviso.

Luisa Anna Monti, ex dama del Trono Over ha dedicato un pensiero a Riccardo

“Eri una persona splendida. Ti sei interessato del mio stato di salute e parlavamo spesso dei nostri amici a quattro zampe. Senza parole, ciao, Riccardo”. L’ex dama del Trono Over, Luisa Anna Monti, ci ha tenuto a dedicare un pensiero a Ravalli, che ha fatto parte del dating show per poco tempo, ma è riuscito a entrare nel cuore dei presenti per i suoi modi di fare.

Riccardo e Luisa avevano mantenuto i contatti, non si erano persi di vista, almeno sui social. Ravalli, nonostante ormai fosse lontano da Uomini & Donne, ha continuato a parlare con Luisa, chiedendole del suo stato di salute per la lotta contro il tumore. “Una stella in più nel cielo: ci mancherai”. Poche parole, ma cariche di ogni significato, per un uomo di soli 39 anni che non c’è più.