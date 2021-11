Uomini e Donne, Matteo e Noemi al capolinea: la risposta dell’ex tronista

Maria De Filippi: Maurizio Costanzo, figlio, età e programmi

Stando alle voci che sono girate sul web in questi giorni, per la neo coppia di Uomini e Donne formata da Matteo Fioravanti e Noemi Baratto si respirava aria di crisi. Lo stesso Matteo ha deciso di mettere fine ai chiacchiericci spiegando una volta per tutte come stanno davvero le cose tra lui e Noemi.

L’amore sbocciato a Uomini e Donne

Una delle tante coppie sbocciate all’interno del programma di Maria De Filippi, la Cupido di Mediaset, è proprio quella formata da Matteo e Noemi. Giovani (lui 24 anni, lei 21), apparentemente innamorati tanto da regalare al pubblico una scelta insolita all’interno della trasmissione, sicuramente fuori dagli schemi che prevedono le due sedie rosse al centro studio e la chiacchierata tra due o più corteggiatrici, una alla volta, fino ad arrivare alla scelta.

Matteo, infatti, si è ritrovato a scegliere la bella Noemi dopo un solo mese e mezzo e senza le fantomatiche sedie rosse, proprio perché l’attrazione che provava nei confronti della corteggiatrice era troppo forte rispetto a quella che sentiva nei confronti delle altre.

L’amore tra Matteo e Noemi è già finito? L’ex tronista risponde alle voci

Dopo alcuni giorni, Matteo decide di rispondere attraverso il suo profilo Instagram, in cui spiega a voce come stanno davvero le cose tra lui e Noemi, ringraziando prima di tutto le fan che si sono preoccupate per la coppia con grande affetto.

“Volevo tranquillizzare tutti quelli che ci seguono e dirvi che io e Noemi non ci siamo lasciati. Assolutamente”, ha spiegato l’ex tronista. “Come in tutte le coppie nate da poco ci stiamo conoscendo. Ci sono degli alti e dei bassi com’è giusto che sia in una relazione. Quindi ci stiamo anche dando del tempo per darci delle risposte e magari andare avanti”, ha continuato nelle sue storie Instagram.

Insomma, una crisi vera e propria tra Matteo e Noemi non c’è, e quello che ha cercato di spiegare è che sono entrambi impegnati tra lavoro e studio, motivo in più per vivere la loro storia con calma e con i giusti spazi e tempi. Come ogni coppia che si rispetti vivono degli alti e dei bassi, ma in trasmissione sono sembrati realmente presi l’uno per l’altra e solo il tempo saprà dirci realmente come andranno le cose tra loro due.