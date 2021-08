Uomini e Donne, Massimiliano e Vanessa si sono lasciati: i motivi della rottura

editato in: da

Uomini e Donne: chi è Giacomo Czerny, il tronista che ha scelto Martina

Mentre la nuova stagione di Uomini e Donne è ufficialmente cominciata con le registrazioni delle nuove puntate e con nuovi protagonisti, una delle coppie più recenti formatasi proprio nel programma si è appena detta addio: si tratta di Massimiliano e Vanessa.

Massimiliano Mollicone è stato tronista della trasmissione, aveva condiviso l’avventura del trono con Giacomo Czerny e alla fine, dopo mesi di corteggiamenti serrati aveva scelto proprio Vanessa Spoto, a scapito dell’altra corteggiatrice, Eugenia: tra i due tutto sembrava andare nel migliore dei modi, oggi invece arrivano le dichiarazioni di Massimiliano, che attraverso le storie sul suo profilo Instagram spiega le ragioni della fine inaspettata della loro storia d’amore:

È giusto darvi delle spiegazioni […] Io e Vanessa ci siamo lasciati perché la coppia non era più felice. Non c’era più felicità tra me e lei. Sembra troppo facile belli e felici su Instagram quando poi ci sono altri problemi. Siamo dei ragazzi normali, come può succedere a tantissimi altri, una coppia nasce, cresce e finisce. È stato un bellissimo rapporto […]

Massimiliano ha continuato il suo discorso, senza però entrare troppo nei particolari:

Ovviamente mi dispiace, soprattutto perché è stata una relaziona maturata nel corso di tre mesi di corteggiamento e subito dopo c’era un grandissimo feeling. Poi un po’ per incompatibilità, un po’ per altre cose non ci siamo trovati d’accordo e col tempo siamo arrivati a questa conclusione.

Tra gli affezionati della coppia serpeggiava già da qualche tempo l’idea di una presunta crisi tra i due, oggi i sospetti trovano la risposta definitiva nelle sue dichiarazioni. Dopo le parole di Massimiliano, è arrivato anche il messaggio di Vanessa condiviso sul suo profilo Instagram che conferma la rottura:

[…] La delusione è tanta ed attualmente credo che potrete facilmente comprendere che non ho troppa voglia di affrontare l’argomento. Sto cercando di distrarmi e spero che potrete capirmi.

Chiuso il capitolo con Vanessa, Massimiliano ha anche messo a tacere alcune indiscrezioni che inserivano il suo nome nell’elenco dei prossimi concorrenti del GF Vip, dove invece parteciperà un altro volto di Uomini e Donne: Sophie Codegoni. Il modello non farà parte del cast anche se non ha chiuso del tutto la porta davanti a un’ipotetica offerta di entrare nella casa più spiata d’Italia. D’altronde non sarebbe il primo e nemmeno l’ultimo a cogliere al volo la popolarità generata dalla sua partecipazione al dating show per poi presenziare ad altri programmi televisivi.