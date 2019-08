U&D, Mario Serpa lascia il programma e attacca Gianni. La dura replica

editato in: da

Mario Serpa lascia Uomini e Donne, attaccando duramente Gianni Sperti e Raffaella Mennoia, collaboratrice di Maria De Filippi.

L’ex corteggiatore dello show era arrivato al successo durante la prima edizione del trono gay in cui era stato scelto dal tronista Claudio Sona. I due avevano vissuto una breve relazione lontano dalle telecamere per poi lasciarsi fra le polemiche. Tutto a causa di Juan Fran Sierra, ex fidanzato di Sona che aveva affermato più volte di averlo frequentato durante il periodo del trono, aiutandolo ad ingannare la redazione di Uomini e Donne.

Accuse a cui Claudio ha sempre risposto a tono, affermando che non c’era nulla di vero. Non sembra pensarla così però Mario Serpa che, di fronte alle foto che documentano una vacanza dell’ex tronista con alcuni membri dello staff di U&D, si è infuriato su Instagram. “Questo conferma lo schifo che c’è stato e che continua a esserci dietro tutto” ha scritto nelle Stories.

“Ti vorrei informare che il ‘Sola’ come lo chiami tu ha ampiamente dimostrato che non era fidanzato durante il trono – ha ribadito la Mennoia, rispondendo ad alcuni follower -. Se poi te vuoi sostenere il contrario sarò molto interessata ad ascoltarti. Per il resto le chiacchiere e le illazioni, le finte segnalazioni, le fake news con me non funzionano. E quindi se la redazione decide di condividere la propria vita con Claudio fa bene a farlo”.

“Due paroline desidero dirtele, cara Raffaella Mennoia – ha replicato Mario Serpa -, anche se comprendo la necessità di dover proteggere l’immagine del primo trono gay, non credo tu sia nella posizione di poter raccontare castronerie e, in nome della verità, sarebbe meglio tacere o lasciare esporre solo i diretti interessati. Detto questo – ha aggiunto l’ex corteggiatore di U&D -, come ognuno è libero di farsi le vacanze con chi vuole, è libero pure di raccontare di prove, dimostrazioni e bla, bla, bla… beh io racconto la mia di verità e tutti sappiamo qual è stata”.

Durissima la replica della Mennoia: “Ho inserito un nuovo filtro di Instagram che cancella messaggi di markette, di fake e haters e chi porta solo cattiveria e di poveri stro*** senza vita – ha scritto nelle Stories -. Se non vi rispondo è solo perché non siete degni, semplici miracolati”.

A questo punto Mario Serpa ha coinvolto nella discussione anche Gianni Sperti: “Guarda sarò breve e conciso – ha spiegato – perché vedo che hai delle difficoltà (quindi non mi va di sparare sulla croce rossa) informati meglio… e se ti guardi intorno motivi per dire “boooh” ne hai tanti. (A settembre il fortunato sarà Gianni o Jack). P.s: io non ho dato dello schifoso a nessuno, ho solo voluto mettere i puntini sulle I su un commento che mi è arrivato. Avete la faccia come il cu**. Io sono annoiato da tutte questa situazione che non ho creato IO. #pensavo #scagnozzi”.

Immediata la risposta di Sperti, che su Instagram ha svelato: “Quando si parla o si scrive qualcosa, il modo con cui lo si fa evidenzia molta frustrazione personale”.