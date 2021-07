UeD, Maria De Filippi stanca dei tronisti influencer: “Ho deciso di cambiare”

editato in: da

Uomini e Donne è uno dei programmi di maggior successo di Maria De Filippi: il suo dating show va avanti da tantissimi anni ed è una delle certezze di Mediaset, con ottimi ascolti e personaggi che nel tempo hanno fatto appassionare i telespettatori.

Ed è proprio sui tronisti, i grandi protagonisti della trasmissione di Canale 5, che Maria De Filippi si è espressa in una sua recente intervista al settimanale Oggi, che le ha dedicato la copertina. La conduttrice infatti ha parlato dei social – dai quali lei si tiene a debita distanza – e di come questi hanno condizionato anche il suo programma, dato che, soprattutto negli ultimi anni, i partecipanti si sono mostrati sempre più interessati a intraprendere la carriera da influencer piuttosto che trovare il grande amore della loro vita.

Così la De Filippi ha deciso di cambiare i criteri per la scelta dei tronisti di Uomini e Donne, optando per ragazzi e ragazze che non abbiano l’ossessione dei social network (che hanno influenzato non poco le dinamiche nella trasmissione):

Cerco un tronista che fa l’elettricista sui tetti, non voglio più certi condizionamenti da quando ho capito che i social erano diventati per loro un cliché, e per questo ho deciso di cambiare, voglio la vita vera.

Al momento ovviamente è ancora presto per conoscere i nomi dei nuovi partecipanti, che saranno svelati nel corso delle prossime settimane, ma quel che è certo è che la nuova edizione partirà, come di consueto, a settembre. Nel frattempo, per gli appassionati del dating show più famoso della tv, Uomini e Donne è tornato in onda in prima serata su Canale 5, con delle repliche che stanno già facendo battere il cuore dei telespettatori.

Mediaset infatti ha deciso di riproporre le scelte dei tronisti del 2019: tutti i fan del programma potranno rivedere, dal 14 luglio alle 21.35 poco dopo Paperissima Sprint, le grandi emozioni dei partecipanti di quella stagione, ossia Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez. Tra gli ospiti presenti nelle puntate saranno presenti Valeria Marini, Giulia De Lellis e Gemma Galgani, alcuni dei volti più amati del programma di Maria De Filippi.