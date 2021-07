Uomini e Donne, Maria De Filippi sceglie la prima tronista trans

editato in: da

Maria De Filippi è intenzionata a cambiare tutto: la ventiseiesima edizione del suo show di maggior successo, Uomini e Donne, porterà sul piccolo schermo una novità, almeno stando a delle voci insistenti che si rincorrono da giorni.

Stando a delle indiscrezioni pubblicate da Giuseppe Candela per Dagospia, nella nuova edizione del famoso date show, ci sarà per la prima volta una persona che ha affrontato e concluso un percorso di transizione per cambiare sesso. Sul trono infatti dovrebbe sedersi una donna, nata uomo, che nella vita fa la commessa. Top secret – almeno per il momento – il suo nome e la sua provenienza, ma insieme a lei, ci dovrebbero essere altri tre tronisti, due ragazzi e un’altra ragazza.

Di certo è ancora presto per conoscere i nomi dei nuovi partecipanti, che saranno svelati nel corso delle prossime settimane, ma quel che è certo è che questa nuova edizione – che tornerà in onda come di consueto a settembre – sta già attirando la curiosità del pubblico.

Se i rumors dovessero essere confermati, la scelta della nuova tronista sarebbe perfettamente in linea con le ultime dichiarazioni di Maria De Filippi. Proprio nei giorni scorsi, infatti, in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, la conduttrice aveva parlato dei partecipanti delle scorse edizioni del programma, affermando che fossero più interessati a intraprendere la carriera da influencer piuttosto che trovare il grande amore della loro vita.

La De Filippi infatti ha deciso di cambiare i criteri per la scelta dei tronisti di Uomini e Donne, optando per ragazzi e ragazze che non abbiano l’ossessione dei social network: “Cerco un tronista che fa l’elettricista sui tetti, non voglio più certi condizionamenti da quando ho capito che i social erano diventati per loro un cliché, e per questo ho deciso di cambiare, voglio la vita vera”, aveva affermato.

Non è la prima volta che Maria introduce novità nella sua trasmissione: basti pensare che nel 2016 al programma aveva partecipato in qualità di tronista Claudio Sona, il primo tronista gay della storia di Uomini e Donne. Sona, alla fine del suo percorso aveva scelto Mario Serpa, che ha partecipato per diverse stagioni al cast della trasmissione come opinionista accanto ai volti storici dello show, Tina Cipollari e Gianni Sperti.