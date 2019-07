U&D, lutto per Lorenzo Riccardi: il toccante post su Instagram

editato in: da

Momento difficile per Lorenzo Riccardi, scosso da un grave lutto in famiglia.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha da poco detto addio alla nonna Anna, alla quale è stato da sempre fortemente legato. Non sarà difficile, infatti, ricordarla a fianco del nipote in alcuni dei video mandati in onda durante il programma di Maria De Filippi.

Ma d’altronde, è innegabile il fortissimo legame di Lorenzo Riccardi con tutta la sua famiglia. E questo può soltanto farci immaginare il dolore che stia provando il Cobra in questo momento, che ha però deciso di condividere il suo stato d’animo con i fan. Proprio in queste ore, sul suo profilo Instagram ha pubblicato un toccante post in ricordo della nonna Anna: una foto che lo riprende dall’alto, accompagnata dal tenero messaggio “Guardami da lì sù…io ti guardo nonna”.

La compagna Claudia Dionigi non è ancora intervenuta sulla questione, certamente per rispettare il dolore del suo fidanzato. L’unione della coppia aiuterà senza dubbio l’ex tronista a superare questo momento così difficile. La relazione tra il Cobra e la bella bionda di Latina sembra infatti andare a gonfie vele: lasciata Milano, Lorenzo si è trasferito nella piccola provincia laziale per convivere con la sua fidanzata e cominciare a costruire quella che sarà davvero la sua famiglia.

Nonostante il Riccardi si sia dimostrato abbastanza fumantino durante il percorso a Uomini e Donne, ora sembra davvero aver messo la testa a posto. In effetti, non stupisce che un uomo con un così importante legame con la sua famiglia abbia deciso di gettare delle basi solide per il suo futuro. E, a dispetto di quanto abbiano detto le malelingue in questi mesi, Claudia potrebbe essere davvero la donna giusta.

Probabilmente, in questi giorni Lorenzo si godrà il calore e l’affetto della sua famiglia, per cercare di affrontare assieme la dolorosa perdita della nonna Anna. E saprà di avere sempre al suo fianco la Dionigi, che finora lo ha sostenuto in qualunque situazione. Amare, lo sappiamo, significa anche essere vicini nel dolore. E se Lorenzo ha perso un “pezzo” della sua famiglia, non è detto che presto non possa aggiungerne un altro.