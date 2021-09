U&D, lutto per l’ex corteggiatrice Chiara Rabbi: “Era un uomo speciale”

"C'era una volta...", così inizia il post che Chiara Rabbi ha dedicato al suo amato nonno Eugenio , scomparso nelle scorse ore. Inizia come una favola d'altri tempi il breve ma emozionante racconto in ricordo di una persona che ha significato tanto per l'ex corteggiatrice di Uomini & Donne.

I nonni sono una presenza fondamentale nella vita di chiunque. Fortunati quei nipoti che, sin dall'infanzia, hanno l'occasione per godere della loro presenza, per trascorrere insieme momenti indimenticabili e imparare tanto. Perché non c'è niente di più bello che apprendere tutta l'esperienza di chi ha vissuto prima di te, soprattutto quando c'è un legame così viscerale.

Chiara Rabbi, il dolore per la perdita di nonno Eugenio

Conosciamo Chiara Rabbi per la sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi nella stagione 2020/2021, quando ha conquistato il cuore del bel tronista Davide Donadei. I due non si sono più lasciati da allora e continuano ad avere una relazione importante, nonostante molti non ripongano troppa fiducia nelle coppie nate sul piccolo schermo.

Oggi, però, lo splendido sorriso di Chiara si è oscurato. L'ex corteggiatrice ha raccontato dapprima nelle stories di Instagram di aver perso nonno Eugenio, con delle parole cariche di dolore e tristezza che hanno letteralmente sconvolto i fan. "Oggi il cielo non ha colori. Ti sei portato via tutta la luce. Forse eri proprio te il nostro grande faro, la nostra forza - così recitavano le stories -. Chiunque ti abbia conosciuto ha avuto una fortuna immensa, speciale e non è un caso se la domenica si dice che sia il giorno delle anime bianche, pure. Ti prometto che continuerò ad essere il tuo orgoglio, la tua bella piccoletta di nonno. Guardami sempre nonno e non lasciarmi mai sola".

Chiara Rabbi, immagini che valgono più di mille parole

A distanza di qualche giorno Chiara non è riuscita a smettere di pensare al suo amato nonno Eugenio. E se le parole delle stories erano già state incredibilmente forti, questa volta la bella ex corteggiatrice ha voluto omaggiarlo con un post che mette da parte per un attimo il dolore, lasciando il posto a uno sprazzo di gioia. Quella che scaturisce dal ricordo di una persona tanto importante per lei e per la sua famiglia:

C'era una volta, tanto tempo fa ma neanche troppo lontano un ragazzo innamorato della vita, della sua famiglia ma soprattutto di sua moglie.

Un uomo speciale che faceva innamorare anche chi lo circondava ma il resto è magia e ci tenevo a condividere un po' della mia fortuna con voi 🤍

Basta non vi rompo più le scatole con tutte ste smancerie volevo solo dirgli Eugè buon volo ✨

Chiara Rabbi ha fatto un altro bel regalo ai suoi fan. Spesso ci sono immagini che valgono più di mille parole e quelle condivise nel post esprimono appieno questo concetto. Una cartolina spedita da nonno Eugenio all'amata Albertina, la donna con cui ha condiviso un'intera vita, poi le loro mani che si stringono. E, infine, un brevissimo video in cui Chiara chiede al nonno "Chi è la più bella del mondo?" e lui, senza esitare, risponde "Sei te, Chià!". Non potrebbe esserci dichiarazione d'amore più bella.