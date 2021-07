Uomini e Donne, Luisa e la sua battaglia contro il cancro: “Non mollerò”

editato in: da

Uomini e Donne, 25 anni dopo: i protagonisti

Nubi all’orizzonte per Luisa Anna Monti, l’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne, nonché una delle maggiori protagoniste che hanno presenziato alla corte di Maria De Filippi. La donna, in procinto di sposarsi con Salvio, l’ex cavaliere conosciuto proprio all’interno della trasmissione, deve fare nuovamente i conti con il cancro. Le è stato infatti diagnostico un tumore al seno, ed è ora in attesa della chiamata da parte dell’ospedale Gemelli di Roma per rimuoverlo. Non è la prima volta, purtroppo, che la donna si trova a combattere contro questo terribile male: anni fa aveva infatti affrontato un tumore maligno alla tiroide.

L’ex dama ha dato il triste annuncio sulla sua pagina Instagram tramite un lungo post: “Consapevolezza…lotta…coraggio…rinascita…biopsia…a breve daremo un bel calcio nel sedere a questa bestiaccia” ha scritto, dimostrando grinta e tanta, tanta tenacia. “La prevenzione è tutto! Niente commiserazione, ma condivisione con chi come me vive lottando giorno. Nel giro di poco tempo mi sono ritrovata catapultata da un sogno a un incubo”. Parole forti, che lanciano un significativo appello: prevenire, sempre, e non lasciarsi mai andare.

Successivamente, Luisa ha affermato di non considerarsi malata e di non voler essere trattata come tale, ma di avere solamente un problema fisico. “Non sprecherò le mie energie stando a letto a domandarmi perché…non si deve mai smettere di lottare, mai smettere di credere in se stessi e perdere la voglia di vivere…mai!” Un appello, questo, alla positività e alla forza interiore, che non deve mai essere lasciata andare. “Comunque vadano le cose devi reagire con positività, pensando che è solo una nuvola grigia che offusca il sole e che passato il temporale…risorgerai”.

Naturalmente, non sono mancate parole dolci nei confronti del compagno, Salvio, costantemente al suo fianco, e a tutte le persone che le stanno dando supporto: “Grazie al mio amore Salvio Calabretta, alle mie splendide amiche Denise Pantano, Barbara De Santi, Sabrina Travaglini, Sabrina Martinengo, perché mi riempite di affetto e mi aiutate a sdrammatizzare. Grazie alla mia amica di una vita, Patrizia, ne abbiamo passate tante” e non solo, in quanto la lista prosegue con i nomi di altre e importanti amiche di Luisa.

Il messaggio dell’ex dama si chiude con un significativo messaggio di speranza: “Vinceremo per noi stesse e per chi ci ama!”.

Tra i tanti volti che le hanno augurato una buona guarigione, figura anche Gemma Galgani, che ha scritto “Forza Luisa”, accompagnando il messaggio con un cuore rosso.