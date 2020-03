U&D, Lorenzo Riccardi svela cosa succede con Tina dietro le quinte

editato in: da

Tina Cipollari, la Vamp di Uomini e Donne

Lorenzo Riccardi svela cosa accade dietro le quinte di Uomini e Donne con Tina Cipollari. L’ex tronista di Maria De Filippi è stato promosso a opinionista nel corso di questa stagione dello show. Ora che il programma è stato sospeso, Lorenzo ha deciso di organizzare una diretta su Instagram per parlare un po’ insieme a Tina e Gianni.

Una lunga chiacchierata in cui si sono affrontati molti temi, in particolare i nuovi tronisti. Attualmente sono sul trono di Uomini e Donne: Sara Shaimi, Giovanna Abate, Daniele Dal Moro e Carlo Pietropoli. Il trono Classico da qualche tempo non riscuote lo stesso successo di quello Over guidato da Gemma Galgani. Lorenzo, come tanti telespettatori, ha svelato di sognare una svolta nella trasmissione. “Vorrei tanto che tornassero questi amori veri in studio – ha confessato -. Ho tanta voglia di rinnamorarmi in studio anch’io insieme ai tronisti e ai corteggiatori”.

Lorenzo è stato un tronista molto amato di Uomini e Donne. Al termine del suo percorso ha deciso di scegliere Claudia Dionigi, lasciando Giulia Cavaglià che, dopo un breve percorso da tronista, si è innamorata di Francesco Sole. Oggi che è felice dal punto di vista sentimentale Il Cobra – come lo chiamano i suoi fan – è diventato un opinionista dello show di Maria De Filippi insieme a Tina Cipollari.

“Io e Tina abbiamo fatto veramente amicizia – ha spiegato Lorenzo durante la diretta, prendendo scherzosamente in giro Gianni Sperti -. Dal lato nostro c’è un quoziente intellettivo molto più alto!”. L’ex tronista ha poi raccontato cosa succede dietro le quinte con Tina Cipollari: “Allora ti dico – ha svelato rispondendo alle domande di un utente -. Sparliamo su tutti. Ne abbiamo una su tutti!”.

Qualche tempo fa a svelare cosa accade dietro le quinte di U&D era stato Gianni Sperti. “Nel backstage di Uomini e Donne non incontriamo nessuno – aveva detto -. Al massimo incrociamo i tronisti, ma sono sempre affiancati da un tutor e non ci possono anticipare nulla”.