Uomini e Donne, iniziate le registrazioni: anticipazioni e quando andrà in onda

U&D, che fine hanno fatto i tronisti più amati

Uomini e Donne sta per tornare. Le registrazioni dello show condotto da Maria De Filippi sono già iniziate e arrivano le prime anticipazioni. I protagonisti della nuova edizione non sono ancora svelati, ma secondo quanto anticipato dalla padrona di casa saranno persone comuni in cerca dell’amore, in controtendenza con l scelte fatte negli ultimi anni che avevano visto salire sul trono diversi influencer.

“Oggi cerco un ragazzo che fa l’elettricista sui tetti, non voglio più certi condizionamenti; quando ho capito che i tronisti erano diventati un cliché, ho deciso di cambiare”, aveva raccontato qualche tempo fa la conduttrice. I casting sono ancora aperti, mentre sono stati confermati gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Se i tronisti sono un’incognita, la data di inizio di Uomini e Donne sarebbe stata già fissata. La trasmissione dovrebbe tornare il prossimo 13 settembre con una puntata speciale in cui Maria De Filippi, come accaduto negli anni scorsi, potrebbe ospitare tutto il cast di Temptation Island, guidato da Filippo Bisciglia.

Nel frattempo si preannunciano scintille fra Tina Cipollari e Gemma Galgani, volto storico del Trono Over di Uomini e Donne. “Le suggerisco di fare il pieno di argomenti nuovi da esporre in trasmissione – ha detto l’opinionista sul magazine ufficiale della trasmissione – così non deve sempre ricorrere alle offese nei miei confronti, oppure a tirare fuori pettegolezzi infondati sulla mia vita passata. Le direi anche di proporsi con un nuovo look magari, qualcosa di più fresco, più giovanile, più informale… del resto andiamo in onda alle tre del pomeriggio, mica deve agghindarsi come fosse ogni puntata alla Prima della Scala”.

L’ultimo appuntamento con il dating show era stato il 28 maggio 2021 quando i tre tronisti avevano fatto le loro scelte. Nel corso dell’estate Samantha Curcio e Alessio Ceniccola si sono detti addio, mentre Giacomo Czerny e Martina Grado sembrano molto felici insieme. Più complicata la situazione di Davide Donadei e Chiara Rabbi, soprattutto dopo il post in cui il giovane imprenditore annunciava di volersi allontanare da Instagram e le parole della fidanzata che ha confessato: “Ho paura di perderlo. Forse a tratti sono tanto insicura, magari poi ci stanno tante persone che di personalità e dignità non ne hanno proprio […] Lui è la mia famiglia. È l’incastro perfetto di tutti i vuoti. È la mia persona”.