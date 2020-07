Uomini e Donne, Ida Platano sorprende e conferma la crisi con Riccardo

editato in: da

Colpo di scena per Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Li avevamo lasciati qualche mese fa felici, nonostante il delicato periodo vissuto in Italia e nel resto del mondo in quel momento, e pronti a costruire il loro futuro insieme ma, oggi, lo scenario pare essere drasticamente cambiato.

Dopo tante tribolazioni la dama e il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne avevano finalmente trovato un punto di incontro e avevano suggellato il loro ritorno di fiamma con la proposta di matrimonio fatta da Riccardo proprio durante una delle puntate del dating show. Dopo un primo momento di confusione, scaturito dalle numerose incomprensioni passate, la Platano aveva allora deciso di dire “sì” al suo Riccardo dando così il via a una nuova vita insieme. Un passo in avanti importante, concreto, che aveva portato il cavaliere a trasferirsi nella città natia della dama nonostante i tanti dubbi in merito e cominciando così una convivenza che sembrava a tutti gli effetti una “prova generale” prima delle nozze.

La coppia non è nuova a pause e momenti di riflessione, infatti già nel corso della loro partecipazione a Uomini e Donne prima, e a Temptation Island poi, i l loro scontri non si erano fatti attendere. Da quelle querelle però sono ormai passati diversi mesi ma nonostante il lockdown trascorso insieme, e in compagnia di Samuele (il bambino nato da una precedente relazione dell’ex dama), oggi qualcosa sembra essersi rotto.

Alle pagine del magazine di Uomini e Donne, in un’intervista esclusiva che verrà pubblicata nelle prossime settimane, Ida ha aperto il suo cuore raccontando degli ultimi tre mesi e di come si è sviluppata la sua storia con il Guarnieri. Una relazione che sembra essere stata messa duramente alla prova tanto da arrivare ad arenarsi in una crisi molto complicata:

Raccontare gli ultimi tre mesi che abbiamo vissuto sarebbe pressoché impossibile, nonché per me è molto doloroso ripercorrerli in ogni dettaglio.

Non si conoscono allora, almeno per il momento, ulteriori dettagli circa il difficile momento vissuto dalla coppia di Uomini e Donne. Per scoprire la verità, non ci resta che aspettare i nuovi sviluppi della travagliata relazione tra la dama e il cavaliere.