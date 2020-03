U&D, Ida Platano e Riccardo Guarnieri: “Momento particolare&...

editato in: da

Le coppie di Uomini e Donne che non sono scoppiate

Ida e Riccardo raccontano la loro convivenza dopo l’addio a Uomini e Donne. Su Instagram e sulle pagine di Uomini e Donne Magazine, il cavaliere del Trono Over ha svelato di essersi trasferito momentaneamente a Brescia per stare accanto alla compagna in questi giorni particolari.

“Sono giorni molto, molto particolari – ha svelato la dama di Uomini e Donne -. Difficili […] Riccardo e Samuele piano piano stanno costruendo il loro rapporto: giocano alla PlayStation, si fanno qualche dispettino a vicenda. Per entrambi questa, ovvero stare insieme nella stessa casa così a lungo, è una situazione nuova, ma il tempo li farà abituare. Io sto già vedendo dei piccoli passi che fanno l’uno verso l’altro, come ad esempio Riccardo che riesce a convincere Samuele a mangiare qualcosa la mattina invece di bere solo il latte. Sono cose piccole, gesti quotidiani che però sono sinonimo di tenerezza”.

Qualche settimana fa Ida e Riccardo erano tornati a Uomini e Donne per smentire le voci di una crisi. Ora, dopo tante difficoltà, la relazione procede a gonfie vele. “Continuo ad amarlo moltissimo – ha confessato la protagonista del Trono Over -. Riccardo è qui da me a Brescia già da diversi giorni ed è una fortuna averlo al mio fianco in questo momento. Stiamo trascorrendo questo periodo ‘particolare’ insieme e le devo dire che per il momento non abbiamo ancora litigato. Mi sta tanto vicino, anche moralmente – ha ammesso Ida – e questo mi fa sentire tranquilla e serena. Sono felice di averlo qui con me. Siamo convivendo in maniera piacevole, stiamo bene e viviamo con molta naturalezza questo stare sempre insieme a casa”.

Ida Platano ha poi parlato del legame indissolubile con Gemma Galgani, che sarà la sua damigella alle nozze con il cavaliere del Trono Over. “Niente e nessuno potrà mai cambiare il nostro legame – ha confermato – e, come ho sempre fatto, sto cercando di starle e le starò sempre vicina. Non abbandonerò mai Gemma, come sono certa che lei non abbandonerebbe mai me”.