U&D, Ida e Riccardo litigano di nuovo: interviene Maria De Filippi

Ida e Riccardo tornano a Uomini e Donne, e Maria De Filippi interviene per fermare un litigo fra i due. I protagonisti del Trono Over hanno abbandonato da qualche tempo la trasmissione per vivere il loro amore lontano dalle telecamere. Un addio arrivato dopo l’emozionante proposta di nozze di Riccardo, avvenuta al centro dello studio dello show e a sorpresa.

Dopo un momento iniziale di smarrimento, Ida aveva risposto “sì” e la coppia aveva lasciato la trasmissione. Ora non resta che attendere il matrimonio, nel frattempo Guarnieri e la Platano, secondo le prime anticipazioni, hanno preso parte a una nuova puntata di Uomini e Donne.

Alcune persone presenti alle registrazioni della trasmissione hanno svelato che, una volta entrati in studio, Ida e Riccardo avrebbero iniziato a discutere. Il motivo? Il compleanno di Gemma Galgani. La Platano infatti si sarebbe infuriata con il compagno, colpevole di non aver fatto gli auguri alla sua migliore amica. I toni si sarebbero poi alzati e Guarnieri avrebbe accusato Ida di aver fatto lo stesso con alcuni suoi parenti, interpellando anche Gemma per conoscere la sua opinione.

Subito dopo sarebbe nato un nuovo litigio a causa delle proposte di lavoro ricevute da Riccardo. A placare la discussione Maria De Filippi che sarebbe intervenuta annunciando un ballo e mettendo fine allo scontro fra i due innamorati.

Solo qualche settimana fa, Ida e Riccardo avevano abbandonato Uomini e Donne, fra lacrime e sorrisi. La Platano infatti aveva accettato la proposta di nozze del compagno dopo una lunga riflessione. “Se sono arrivato a tanto. So quello che siamo – aveva detto lui a Witty Tv -. Ti conosco benissimo. So che sono innamorato di te. Mi sembrava di fare un passo indietro piuttosto che andare avanti dopo la proposta. Non l’ho vissuta proprio bene. Una risposta vera e propria non c’era stata”

“A lui non ci voglio rinunciare – aveva concluso Ida, emozionata -. Io so che la nostra storia è tutto un casino”.