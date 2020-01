U&D, Ida Platano e Riccardo Guarnieri ai ferri corti: lei in lacrime

editato in: da

Le coppie di Uomini e Donne che non sono scoppiate

La storia d’amore fra Ida Platano e Riccardo Guarnieri sarebbe nuovamente finita. A svelarlo le anticipazioni di Uomini e Donne secondo cui la prossima puntata del Trono Over sarà tutta dedicata alla coppia che è ormai ai ferri corti. Dopo l’emozionante proposta di nozze arrivata in tv, la dama e il cavaliere hanno lasciato la trasmissione pronti a vivere la relazione lontano dai riflettori.

Secondo le ultime anticipazioni però la situazione sarebbe piuttosto delicata. Su ilvicolodellenews è apparsa la testimonianza di alcune persone del pubblico che hanno assistito a una lite fra Ida e Riccardo, terminata tra le lacrime. “Ida è tornata per fare la sfilata – si legge -, le chiedono se va tutto bene con Riccardo, ma lei non ne vuole parlare e poi si mette a piangere. Qualcuno le chiede se per caso si siano presi una semplice pausa, ma lei continua a piangere e a non voler rispondere”. Un gesto molto forte che indicherebbe che la storia d’amore tra i protagonisti del Trono Over sta vivendo un momento molto delicato. “Tutti abbiamo compreso che probabilmente c’è stata una rottura”, hanno svelato i testimoni.

Sino a qualche giorno fa Ida e Riccardo sembravano molto felici. La coppia stava già progettando le nozze e la Platano sognava di sposare il fidanzato con accanto la sua migliore amica, Gemma Galgani. Nelle ultime ore però sembra che qualcosa sia cambiato. La dama di Uomini e Donne su Instagram continua a rifiutarsi di parlare, ma i suoi post sembrano molto malinconici, con canzoni che raccontano la fine di un amore e la delusione che deriva da una rottura.

Una storia d’amore, quella fra Ida e Riccardo, nata durante il Trono Over e molto amata dal pubblico. I due si sono presi e lasciati molte volte, fra accuse, litigate e lacrime, sino al lieto fine arrivato con la proposta di nozze.