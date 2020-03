U&D, Giorgio Manetti replica all’ex marito di Tina Cipollari

editato in: da

Tina Cipollari, la Vamp di Uomini e Donne

Giorgio Manetti replica a Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari, parlando del suo legame con la vamp di Uomini e Donne. Qualche tempo fa l’ex gieffino aveva parlato dei motivi dell’addio all’opinionista, citando anche il cavaliere che in passato era stato il compagno di Gemma Galgani.

Chicco Nalli e Tina sono stati sposati per oltre dieci anni, un amore terminato dopo la nascita di tre figli – Mattias, Francesco e Gianluca – e una crisi. In passato si era parlato di una vicinanza sospetta fra la Cipollari e Manetti durante Uomini e Donne. I due avevano ballato e scherzato più volte insieme, spesso per fare ingelosire Gemma Galgani, eterna rivale della vamp.

“Sapevo di apprezzamenti e di una forte amicizia – aveva detto Kikò parlando del rapporto fra Tina e Giorgio Manetti – comunque non si possono mettere le manette a nessuno”. Intervistato dal settimanale Tutto, l’ex cavaliere del Trono Over ha voluto mettere in chiaro la situazione. “Sono tutte cavolate – ha svelato -. A Tina mi lega una grande amicizia, ci stimiamo e ci siamo sempre visti alla luce del sole”. Oggi la Cipollari è legata al ristoratore Vincenzo Ferrara che le ha regalato il sorriso dopo il divorzio e che vorrebbe presto sposare. Manetti ha ammesso di frequentare il suo ristorante a Firenze e di conoscerlo. “Lui è una bella persona”, ha detto.

Da tempo Giorgio – detto il Gabbiano – ha abbandonato Uomini e Donne per dedicarsi a nuovi progetti. Un addio arrivato dopo numerose liti con Gemma Galgani che lo aveva lasciato nel corso di una puntata dello show in seguito a un anno di frequentazione. Mentre la dama torinese è ancora nella trasmissione di Maria De Filippi, Manetti ha trovato l’amore accanto a Caterina, una sua amica. “A fine maggio uscirà un cortometraggio in cui sarò protagonista – ha svelato -, reciterò in inglese e lo presenterò a Los Angeles”.