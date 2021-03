U&D, Giorgia Lucini splendida dopo il parto: orgogliosa dei chili in più

editato in: da

Mamme e papà vip del 2021

Giorgia Lucini si è mostrata in tutto il suo splendore a 21 giorni dal parto del suo secondo figlio. La bellissima ex tronista di Uomini & Donne ha condiviso delle stories su Instagram, mettendo in bella mostra quei chiletti in più presi nel corso della gravidanza. Perché non c’è niente di più bello della nascita di un figlio e sì, anche i cambiamenti del proprio corpo non devono destare alcuna vergogna.

Anzi, per la Lucini è esattamente il contrario ed è per questo che ha voluto lanciare ancora una volta un messaggio all’insegna del body positive per tutte le sue follower. “Panza c’è, è pure parecchia!”, ha ironizzato nelle stories di Instagram in cui si è immortalata con “Cellulite, smagliature e ancora 10 kg in più”, come ha scritto lei stessa. L’ex tronista è apparsa splendida e raggiante nella sua camera, mentre papà Federico era intento a occuparsi del piccolo Tommaso, nato lo scorso 8 marzo.

Mostrarsi senza paura, senza sentirsi in difetto. Il messaggio di Giorgia Lucini è d’esempio per tutte le donne che spesso si sentono in difetto per aver perso la forma fisica a causa di una gravidanza. Come ha affermato l’ex tronista, c’è sempre tempo per ritrovare la linea, ma ciò non deve oscurare l’immensa gioia di aver dato alla luce una piccola creatura.

Anche per la nascita del primo figlio Riccardo la bella Giorgia aveva parlato ai suoi tanti follower del suo corpo e dei cambiamenti durante e dopo la gravidanza. In quel caso erano arrivati 20 kg in più ma “di puro amore”, come lei stessa aveva scritto su Instagram. “Sto bene con me stessa e mi sento bella, nonostante tutti i cambiamenti che il mio corpo ha avuto”, aveva scritto l’ex tronista, letteralmente al settimo cielo. Non a caso per entrambe le gravidanze la Lucini si è fatta immortalare senza veli, con gli splendidi pancioni in bella vista e il suo splendido sorriso.

Splendida e raggiante, Giorgia Lucini adesso può godersi il secondo figlio con il suo bel Federico Loschi. Tra l’ex corteggiatrice e poi tronista di Uomini & Donne e il giocatore di basket è vero amore e la coppia ha messo su una famiglia a dir poco stupenda. Federico, poi, è un papà felicissimo e orgoglioso e al fianco di Giorgia ha realizzato il sogno di una vita. Per questo non perde mai occasione per condividere sui social dolcissime dediche per la sua amata, come quella che ha pubblicato proprio lo scorso 8 marzo in occasione della nascita del piccolo Tommaso: “Sei pazzesca nana mia, ora godiamoci il casino che noi tanto amiamo”.