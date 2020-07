U&D, Gemma lontana da Nicola: “L’ho invitata, ma non vuole venire”

Gemma Galgani è protagonista indiscussa di Uomini e Donne, il programma televisivo di Maria De Filippi. La dama torinese, che è alla ricerca del vero amore, nelle ultime puntate della stagione appena conclusa, aveva deciso di continuare la conoscenza con il suo corteggiatore Nicola Vivarelli.

Una storia, quella tra Gemma e Nicola, che ha incuriosito proprio tutti, soprattutto a causa della grande differenza di età, oltre 40 anni, che intercorre tra i due. Loro, però, hanno continuato a conoscersi serenamente, senza badare al giudizio delle persone che mettono in dubbio la sincerità dei loro sentimenti.

Se, proprio nei scorsi giorni, la dama torinese aveva fatto sapere che tra lei e Nicola stava andando tutto bene e aveva ammesso che si erano visti anche lontano dalle telecamere, le parole di Vivarelli, invece, gettano qualche ombra e fanno pensare ad una possibile crisi. Il ragazzo, che si sta godendo alcuni momenti di relax nella villa di un amico, attraverso delle stories su Instagram ha voluto rispondere alle domande dei fan e chiarire perché la Galgani non attualmente con lui:

Io sono qui, invitato a casa di un amico di un mio amico. Un posto meraviglioso. Mi domanderete, come avete già fatto in passato, come mai Gemma non sia con me. Purtroppo a me dispiace molto di questa cosa. Vorrei che Gemma fosse qui con me, sarebbe la prima cosa che vorrei.