U&D, Gemma Galgani ha dubbi su Sirius: l’indiscrezione

editato in: da

Il flirt tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, alias il misterioso Sirius, è stato senza alcun dubbio uno dei più bizzarri tra i tanti che sono nati a Uomini e Donne. Tuttavia, sono in molti ad aver sperato che per la dama torinese ci fosse questa volta il lieto fine. Le indiscrezioni rivelano però una storia diversa.

Questa conoscenza così particolare, che ha suscitato grande clamore tra il pubblico del talk show dei sentimenti, ha avuto inizio in un momento molto delicato, quando Uomini e Donne ha dovuto sperimentare un nuovo format per permettere alle dame e ai cavalieri di portare avanti le loro frequentazioni. Gemma Galgani è stata la prima a fare da “test” per il corteggiamento online, durante il quale si è imbattuta nel misterioso Sirius. Di lui si diceva che fosse un marinaio e che avesse appena 26 anni, informazioni a cui la dama non ha dato molto peso. E invece, durante il loro incontro in trasmissione, Nicola Vivarelli ha gettato la maschera dietro cui si celava e ha lasciato tutti sorpresi.

Il giovane marinaio ha davvero un’importante differenza di età con Gemma, visto che li separano ben 45 anni. Ma nonostante tutto ha insistito per conoscere la signora torinese, affermando le sue buone intenzioni nell’avere un vero interesse nei suoi confronti. La Galgani, ignorando le numerose critiche ricevute, in primis, da Gianni Sperti e Tina Cipollari, ha accettato la conoscenza di Sirius e i due hanno cominciato a frequentarsi.

Ora che Uomini e Donne è giunto a conclusione per lasciare spazio alla lunga pausa estiva, i due non proseguono più la loro conoscenza davanti alle telecamere, eppure continuano a circolare informazioni sul loro conto. E, a quanto si apprende da alcune fonti, il loro flirt avrebbe iniziato a scricchiolare. A darne notizia è Amedeo Venza, influencer molto famoso sui social che a quanto pare è a conoscenza di alcune indiscrezioni interessanti. A suo dire, dopo aver scambiato dei messaggi con la ex fidanzata di Nicola Vivarelli, ha capito che Gemma è in crisi: “Persone molto vicine dicono che lei non è affatto convinta sul nipotino (che strano), lo vede troppo avanti nelle cose e soprattutto non riesce a capire bene se potrebbe proseguire a lungo questa conoscenza” – ha scritto sui social.

Insomma, sembra che la dama abbia iniziato ad avere sospetti su Sirius, e che per questo non sia più convinta nell’andare avanti. Che sia solo il preludio a una rottura dolorosa, oppure si tratta solamente di malelingue? Di certo, la possibile partecipazione come coppia a Temptation Island 2020, che si andava vociferando nelle scorse settimane, si allontana sempre più velocemente.