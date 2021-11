U&D, Gemma Galgani assente alla registrazione: cosa succede e come sta

Maria De Filippi: Maurizio Costanzo, figlio, età e programmi

Le anticipazioni della registrazione di sabato 13 novembre di Uomini & Donne, come riporta Fanpage, hanno mostrato l’assenza della dama torinese dallo studio del dating show condotto da Maria De Filippi. In ogni caso, Gemma Galgani si è connessa da casa, dal momento in cui è stata contagiata dal Covid. Dunque, sono state prese subito tutte le misure necessarie e l’adozione dei protocolli per il contenimento del contagio.

U&D, Gemma Galgani assente alla registrazione di sabato 13 novembre

Nonostante l’assenza dagli studi di registrazione, la dama torinese si è comunque collegata dalla propria casa per prendere parte alla puntata. Non è un periodo d’oro per Gemma, che aveva iniziato questa edizione del dating show sperando in un cambiamento per lei. Tuttavia, dopo aver frequentato per un breve periodo di tempo il cavaliere Costabile, non sembra che ci saranno dei risvolti felici.

Tutt’altro, perché Costabile starebbe già cercando di conoscere altre dame del Trono Over con cui iniziare una frequentazione, con enorme disappunto di Gemma. Voleranno ancora scintille in studio, anche grazie a Tina Cipollari, che proprio non sa resistere alla tentazione di stuzzicare la Galgani. Tra la gelosia e l’eterna ricerca del Principe Azzurro, avrebbe bisogno di una piccola spinta, di lasciar perdere i buoni sentimenti e riuscire finalmente a costruire una storia, mettendo da parte le solite liti con Tina e concentrandosi solo su di sé.

Come sta Gemma Galgani?

Al momento, Gemma Galgani si trova in isolamento domiciliare e in quarantena. Le sue condizioni di salute non sono in dubbio: stando alle anticipazioni della registrazione della puntata, è apparsa nella sua solita forma smagliante. Il suo stato di salute è ottimale, e non ha nemmeno sintomi gravi.

Anticipazioni Uomini & Donne, torna Teresanna Pugliese come ospite d’onore

In base a quanto trapelato dalle indiscrezioni, avremo modo di ritrovare in trasmissione, anche se per un breve periodo ed esclusivamente come ospite d’onore, uno dei personaggi che più hanno fatto la storia del dating show: Teresanna Pugliese. Dopo aver fatto coppia con l’ex tronista Francesco Monte, che l’ha scelta nel corso del programma, oggi è sposata con Giovanni Gentile, con cui ha avuto un figlio, Francesco, nel 2015.