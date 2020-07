U&D, Gemma Galgani e l’addio a Sirius: l’ex fidanzato Giorgio Manetti dice la sua

editato in: da

Una delle storie più appassionanti dell’ultima edizione di Uomini & Donne è stata senza dubbio quella che ha visto protagonisti Gemma Galgani e il giovane Sirius, all’anagrafe Nicola Vivarelli. Una storia giunta però al capolinea, sulla quale adesso si pronuncia un’ex di Gemma: Giorgio Manetti.

Ma andiamo per ordine: la dama torinese e il giovane corteggiatore sembravano essere legatissimi, nonostante la grande differenza d’età. Anzi proprio questa differenza, almeno all’inizio, aveva intrigato tanto Gemma quanto Nicola. E aveva fatto pensare alla Galgani che questa fosse la volta buona.

Dopo alcune romantiche esterne (che, tra le altre cose, avevano lo scopo di provare che l’interesse per la dama fosse genuino) e alcuni momenti no, compreso l’abbandono dello studio da parte di Nicola, i due erano inseparabili. La relazione sembrava stare procedendo a gonfie vele nonostante la pioggia di critiche ricevute non solo dall’esuberante Tina Cipollari, ma anche da diversi membri del cast di Uomini & Donne, compresi opinionisti non più coinvolti direttamente, come Karina Cascella.

Adesso, però, pare che la storia sia finita: Gemma avrebbe infatti perso interesse nei confronti di Sirius. A giocare un ruolo decisivo nella crisi tra la Galgani e Sirius sarebbe stata innanzitutto la distanza. Spenti i riflettori e trovatisi ad affrontare la vita quotidiana senza “obblighi” di incontrarsi in studio, i due si sarebbero visti di più nel periodo immediatamente successivo al termine del programma.

Tuttavia, la stessa Gemma avrebbe poi rallentato i ritmi fino a quando lo stesso Sirius ha confermato di non avere più sue notizie, lasciando intendere di stare soffrendo parecchio. Il dolore di Sirius non ha però convinto Giorgio Manetti che, intervistato dal giornalista Francesco Fredella su RTL 102.5, ha dichiarato:

La verità è che tutto questo era prevedibile. Suppongo che questo giovane fosse alla ricerca di pubblicità, ma era una cosa improponibile. In ogni caso, quando si parla d’amore non si dovrebbe giocare, specialmente in tv.

Parole per nulla dolci nei confronti del giovane corteggiatore che, invece, si è sempre professato profondamente innamorato della Galgani. Nel frattempo, Gemma resta in silenzio. Come si evolverà questa storia?