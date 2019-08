U&D, ex tronista Teresa Cilia attacca Sperti: “Ignorante e senza personalità”

editato in: da

Continua lo scontro via Instagram fra Teresa Cilia, ex tronista di Uomini e Donne, e alcuni personaggi del programma.

Dopo Raffaella Mennoia, la modella siciliana si è scagliata contro Gianni Sperti, che ha criticato duramente il suo comportamento e quello del marito Salvo, conosciuto proprio durante il programma.

Nelle ultime settimane Uomini e Donne è stato travolto dalla bufera. Prima Mario Serpa, poi Teresa Cilia, hanno attaccato Raffaella Mennoia, autrice dello show molto attiva su Instagram. In particolare l’ex tronista ha affermato di aver interrotto i rapporti con la redazione perché durante una puntata il marito aveva visto “qualcosa che non doveva vedere”.

Diversi protagonisti di Uomini e Donne hanno difeso l’operato della Mennoia. Fra questi Teresa Langella, Giulia De Lellis, Karina Cascella e ovviamente Gianni Sperti. L’opinionista ha scritto un messaggio sulle Stories di Instagram in cui ha accusato la coppia di rinnegare il programma che gli ha regalato il successo.

“Sputare nel piatto in cui hai mangiato equivale a sputarsi in faccia da soli – ha scritto Gianni -. Eravate liberi di non mangiare in quel piatto ma capisco i vantaggi”.

La replica di Teresa Cilia non si è fatta attendere. L’ex tronista di Uomini e Donne si è scagliata contro Sperti, accusandolo di non avere personalità e di non essersi mai comportato bene durante la sua lunga carriera nella trasmissione.

“Stare seduto lì da 20 anni e non dire mai una cosa giusta equivale a essere ignoranti e senza personalità – ha svelato Teresa su Instagram -. Ah dimenticavo, tu sei un ballerino”. Gianni ha immediatamente risposto all’ex tronista: “Mai una cosa giusta in 20 anni? Quindi nemmeno quando ho osannato te. Col senno di poi, avrei dovuto ascoltare chi invece ti aveva inquadrata e definita per come ti stai mostrando”.

Qualche ora prima a scagliarsi contro l’amico di Tina Cipollari era stato Salvatore Di Carlo, che aveva scritto un post durissimo contro Sperti senza però nominarlo mai. “Speriamo che a forza di leccare il c**o a questo gli finisca la saliva – aveva scritto -, che poi è convinto di muovere le fila, ma non ha ancora capito di essere la marionetta”.