U&D, ex tronista Andrea Offredi vittima di stalking: lo sfogo su Instagram

Vittima di uno stalker e costretto a difendersi. L’ex tronista Andrea Offredi si sfoga su Instagram, raccontando i suoi problemi in un lungo post apparso nelle Stories.

Era il 2013 quando il modello sbarcò a Uomini e Donne, deciso a trovare l’amore. Insieme a lui il collega Eugenio Colombo, che alla fine scelse Francesca Del Taglia. I due stanno ancora insieme e hanno avuto due figli, le cose non sono andate altrettanto bene ad Andrea che, dopo aver scelto Claudia, tornò single in breve tempo.

In seguito Andrea tentò la fortuna facendo un provino per C’è Posta Per Te e Maria De Filippi lo scelse come postino della trasmissione. Da allora Offredi ha continuato la sua carriera di modello ed è diventato anche un influencer di Instagram, la sua popolarità però non è mai finita tanto che è stato spesso indicato come uno dei nuovi protagonisti del Grande Fratello Vip.

In questi giorni ha fatto discutere per via di alcune dichiarazioni rilasciate nelle Stories di Instagram. A sorpresa Andrea ha confessato di essere vittima di uno stalker che lo perseguita da diverso tempo. L’ex tronista di Uomini e Donne ha svelato di non averne mai parlato, sperando che la situazione tornasse alla normalità, ma ora che anche altre persone sono state coinvolte si è deciso a raccontare tutto.

“È ormai da diverso tempo che qualche furbacchione si diverte a stalkerarmi – ha rivelato -. Fin quando si trattava solo di me, ahimè mi son sempre fatto scivolare tutto addosso, ma ora che si stanno coinvolgendo persone a me vicine o che conosco, la cosa non mi va più bene”.

Andrea è più deciso che mai a difendersi ed è pronto ad agire per vie legali contro chi sta minando la sua serenità. “Volevo avvisare i miei amici e le persone che si rapportano con me nella vita di tutti i giorni – ha aggiunto Offredi – che mi dispiace se si debbano trovare coinvolte in queste ca***te per colpa di qualche sfigata/o che non ha nulla da fare nella sua misera e triste vita. Inoltre volevo dire a questa persona/e che sto già prendendo seri provvedimenti. A buon intenditor poche parole”.