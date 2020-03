U&D, Eleonora Rocchini e Oscar Branzani di nuovo insieme: l’indiscrezione

editato in: da

Le coppie di Uomini e Donne che non sono scoppiate

Eleonora Rocchini e Oscar Branzani stanno di nuovo insieme? Secondo le ultime indiscrezioni sarebbe tornato il sereno fra gli ex protagonisti di Uomini e Donne. A svelarlo alcuni indizi disseminati sui social proprio dai diretti interessati.

Nei mesi scorsi Eleonora e Oscar si erano scontrati duramente su Instagram. L’ex corteggiatrice aveva annunciato la rottura, senza dare troppe spiegazioni, poi era stata coinvolta in un brutto incidente insieme a Dalila, la sorella dell’ex tronista. Proprio quest’ultima aveva accusato la Rocchini di aver tradito la sua fiducia, fidanzandosi in segreto con il suo ex compagno, Nunzio Moccia.

“Oscar non ha tradito fisicamente Eleonora – aveva detto la ragazza -, se ha fatto degli errori in passato si è preso le sue responsabilità ed è stato perdonato. Poi un giorno di agosto, mentre diceva di non sapere se amava Oscar, MIA SORELLA inizia a frequentare il mio ex (la storia più importante finita due anni fa ma per la quale ho sofferto fino a marzo di quest’anno) e lei sapeva quanto ci stavo male e mi teneva nascosto TUTTO e per di più ero in macchina con entrambi quando ho fatto un incidente che mi ha distrutta da 52 giorni. Sono stata derisa e “fregata” davanti ai miei occhi. Io uscivo con il mio ex e lei era con me. Pensa che botta abbiamo preso”.

Dopo un acceso botta e risposta, sia Eleonora che Oscar si erano chiusi nel silenzio. Sino a qualche giorno fa quando su Instagram sono apparsi dei segnali di distensione. La Rocchini infatti ha pubblicato nelle Stories la canzone Fiori di Chernobyl, scrivendo: “Ve la dedico. Dopo la tempesta uscirà anche il sole”.

Poco dopo Branzani ha organizzato una diretta, spiegando ai fan: “Comunque oggi ho ascoltato una canzone bellissima. Mi hanno fatto sentire una canzone bellissima: Fiori di Chernobyl. Credo che si intitoli così, giusto? Qualcuno di voi l’ha ascoltata già? Ascoltatela è molto bella. Me l’hanno dedicata…credo me l’abbiamo dedicata. A chi? Non si può sapere”. Segno che i due si sono riavvicinati e che, dopo le incomprensioni, ci potrebbe essere un ritorno di fiamma.