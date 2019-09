U&D, Eleonora Rocchini coinvolta in un grave incidente stradale

editato in: da

Eleonora Rocchini, ex volto di Uomini e Donne ed ex fidanzata di Oscar Branzani, è stata coinvolta in un grave incidente stradale nelle ultime ore.

L’ex corteggiatrice si trovava in una macchina che si è schiantata contro alcuni paletti dopo essere finita fuori strada nel quartiere Fuorigrotta a Napoli. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, ma secondo le prime informazioni l’auto potrebbe aver perso l’aderenza con l’asfalto. Eleonora si trovava in auto insieme ad altre quattro persone fra cui Dalila Branzani, la sorella di Oscar.

Per fortuna non ci sarebbero feriti gravi, ma Dalila sarebbe ancora in prognosi riservata, mentre Eleonora sarebbe stata trasportata, insieme alle altre persone che erano in macchina, all’ospedale per gli accertamenti di rito. Oscar Branzani, influencer e imprenditore, ha commentato quanto accaduto nelle Stories di Instagram, postando la scritta: “Abbiamo angeli in cielo”.

Eleonora, come era prevedibile, non ha svelato nulla sui social network che, soprattutto nell’ultimo periodo, sta utilizzando sempre meno. La coppia si era conosciuta nel 2016 negli studi di Uomini e Donne dove Oscar era approdato nel ruolo di tronista in seguito all’addio a Chiara Biasi.

L’amore, nato fra un’esterna e l’altra, era continuato anche lontano dagli studi televisivi di Maria De Filippi. Qualche settimana fa però i due avevano annunciato, dopo gossip e voci di crisi, di essersi detti addio. Ad annunciare la rottura era stata proprio Eleonora con una lunga lettera pubblicata su Instagram in cui confessava di aver lasciato Oscar senza svelarne i motivi.

Poco dopo sulla questione era intervenuto anche Branzani, difendendosi dai pettegolezzi riguardo un presunto tradimento che non ci sarebbe mai stato. La presenza della Rocchini a Napoli insieme alla sorella dell’ex fidanzato potrebbe essere la prova di un riavvicinamento fra i due.

“So per certo che in un momento di rabbia – aveva scritto l’influencer -, si possono fare e dire cose su Instagram che noi stessi non vogliamo e non pensiamo per frustrazione e paura. Io ho la coscienza pulita e in questo periodo i miei sentimenti, invece che distruggersi, si sono rafforzati, ma le cose si fanno in due – aveva concluso -. Il mio porto è sempre quello sicuro”.