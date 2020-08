U&D, dopo Sirius parla Gemma: “Ho qualcuno da presentarvi”

editato in: da

Chi è Sirius, il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e Donne

L’estate sembra essere stata particolarmente movimentata e piena di colpi di scena per Gemma Galgani. La dama torinese, protagonista indiscussa del trono over di Uomini e Donne, sta per tornare nello show di Maria De Filippi con molte novità da raccontare. Ad annunciarlo, la stessa redazione del programma.

Alla fine della scorsa edizione, la Galgani, aveva deciso, sollevando non poco scalpore, di continuare a conoscere il suo corteggiatore Nicola Vivarelli, di circa 45 anni più giovane di lei. Una relazione, la loro, che è continuata anche lontano dalle telecamere, almeno fino a quando non sono iniziate a rincorrersi insistenti le voci di una crisi.

Pettegolezzi alimentati anche dalle dichiarazioni di Nicola, in arte Sirius, che aveva affermato di aver invitato Gemma a trascorrere con lui alcuni giorni di vacanza, ma di aver ricevuto in risposta soltanto il silenzio. La Galgani, nonostante le dichiarazioni del suo corteggiare, aveva preferito non commentare le sue parole e non alimentare il gossip.

I due, nonostante tutto, avrebbero comunque continuato a sentirsi per via telefonica. Adesso, però, la dama sembrerebbe aver trovato una nuova persona da presentare ai suoi fan. Di chi si tratta?

A far trapelare la notizia è stata la redazione di Uomini e Donne, che con alcuni video pubblicati sui profili social ufficiali del programma ha anticipato il colpo di scena. L’estate della Galgani, insomma, è stata piena di cambiamenti e, adesso, è pronta a presentare qualcuno ai numerosi spettatori in attesa di ricevere buone nuove sulla sua vita sentimentale.

Ho un appuntamento molto importante – ha affermato Gemma -, rappresenta un momento particolare della mia vita. Dovrò incontrare una persona, forse sarò un po’ intimorita perché mi mette un po’ di soggezione il fatto di arrivare con questa valanga di domande. Intimorisce perché non si sa a cosa si va incontro, ma qualsiasi cosa accada non cambierò mai me stessa.

Parole misteriose che accrescono in maniera esponenziale la curiosità del pubblico del dating show di Maria De Filippi e dei fan affezionati a Gemma. La dama sarà riuscita a trovare un punto di incontro con il giovane Nicola Vivarelli o avrà deciso di voltare definitivamente pagina incontrando un nuovo uomo?