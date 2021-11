U&D, Diego e Ida sempre più lontani: l’amore non è mai razionale

Maria De Filippi: Maurizio Costanzo, figlio, età e programmi

La puntata del 17 novembre di Uomini & Donne ci ha posto l’eterno dilemma: l’amore è razionale? O almeno: può esserlo? Abbiamo visto Diego e Ida sempre più distanti, perché il primo ha provato a fare dei passi in avanti, ma si è trovato di fronte a un muro quasi impossibile da valicare. Soprattutto, ha dovuto scontrarsi con la fermezza della dama, che non ha intenzione di lasciarsi andare ai sentimentalismi.

Uomini & Donne, Diego e Ida distanti: il motivo

Non c’è nulla da dire, o meglio: i motivi che hanno portato Diego e Ida Platano ad allontanarsi sono tanti. Il loro legame è stato messo a dura prova dal passato di entrambi, ma anche da un concetto profondo: non reagiscono all’amore allo stesso modo. Ida ha parlato di colpo di fulmine da parte di Diego, che invece si è detto innamorato della donna, al punto da volersi trasferire da lei. E qui è entrata in scena, silenziosa ma letale, la diatriba sull’amore razionale.

C’è da dire che, quando si mettono sul piatto situazioni molto importanti e cambiamenti di un certo livello, ci sta averne paura. Tuttavia, Ida si è tirata un bel po’ indietro, nonostante gli incontri, le uscite e quel sentimento che Diego prova nei suoi confronti. In studio, anche Tina è intervenuta, definendo Ida superficiale. In un moto di forza e coraggio, nonostante l’allontanamento, Diego è intervenuto immediatamente in difesa della persona che ama. E questo ci è proprio piaciuto.

Il paragone tra Diego e Armando che è risultato fuori luogo

Oltre all’amore, anche il paragone tra Diego e il cavaliere Armando non è piaciuto molto. A perderci è stata ancora una volta solo Ida, che non ha avuto affatto il sostegno del pubblico. Perché fare un confronto può sembrare naturale, semplice, ma in realtà è insidioso: le persone non vogliono essere paragonate a qualcuno, ma hanno bisogno di sentirsi uniche e speciali. Diego, dal canto suo, ha sempre dimostrato di essere un cavaliere.

Nel complesso, l’amore razionale, estremamente ragionato si trascina: perché ci vuole la passione, lo slancio, la voglia di lasciarsi andare. Quando diventa pensato, l’amore perde del suo significato più profondo e diventa solo l’ennesima strategia per sopravvivere in un rapporto che forse non ha molte speranze. Tra Ida e Diego sta arrivando il capolinea: resta da capire se la donna prenderà un altro treno o salirà insieme a lui, permettendo finalmente all’amore di trionfare, come nelle migliori storie (a lieto fine).