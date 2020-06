U&D, Cristian Galella e Tara Gabrieletto in crisi

editato in: da

Cristian Galella e Tara Gabrieletto sono di nuovo in crisi? Secondo le ultime indiscrezioni la coppia nata a Uomini e Donne starebbe vivendo un periodo difficile. A svelarlo era stato qualche giorno fa Amedeo Venza, blogger sempre molto informato riguardo i personaggi di Maria De Filippi, ma la conferma è arrivata dalla stessa ex corteggiatrice di U&D che nelle Stories di Instagram ha parlato della sua vita sentimentale.

“Io non sono mai stata una persona molto brava a nascondere quando sta male – ha raccontato Tara -, perché ho sempre avuto gli occhi che parlano prima della bocca. Lo so che sarà difficile, però sapete che sulla mia vita privata sono molto trattenuta. Non è un bel periodo, non sto benissimo, non sto bene – ha aggiunto, rivolgendosi ai follower -. Sto stiamo prendendo delle decisioni, stiamo prendendo… quindi non mi fate domande strane, non continuate a chiedermi della fede, di dove è Cristian perché tanto non risponderò. Non vi arrabbiate se non ricevete risposte, semplicemente sono cose mie”.

La Gabrieletto ha lasciato intendere di essere in un periodo di riflessione con il marito Cristian. “Quando sarà il momento giusto e avremo chiara la situazione dirò quello che c’è da dire – ha concluso l’ex protagonista di U&D -, in positivo o in negativo. Io continuerò a parlare con voi, a raccontarvi le mie giornate, avrò momento in cui sparirò, dovete comprenderli e altrimenti in cui io sarò qui come sempre. Portate pazienza”.

Era il 2012 quando i due si erano conosciuti e innamorati negli studi di Maria De Filippi, emozionando il pubblico a casa. Dopo la convivenza, la coppia aveva annunciato il matrimonio, ma poco prima del sì tensioni e incomprensioni avevano portato alla rottura. Tara, ospite di Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso (che abbiamo intervistato di recente), aveva raccontato il suo dolore per l’addio a Cristian. In seguito il modello e l’influencer si erano chiariti e nel 2016 erano convolati a nozze, scegliendo in seguito di vivere il loro amore lontano dai riflettori e al riparo dai gossip. La notizia della crisi arriva come un fulmine a ciel sereno e i tanti fa della coppia attendono di scoprire cosa sia successo davvero.