U&D, aria di crisi tra Joele e Ilaria: cosa sta succedendo

Avevano così voglia di conoscersi da aver infranto il regolamento di Uomini e Donne, ma pare che la scintilla si sia già spenta: secondo diverse voci, Joele Milan e Ilaria Melis si starebbero allontanando. A ravvivare la fiamma delle indiscrezioni sono alcuni indizi social, che vedrebbero coinvolta un’altra protagonista dello show di Maria De Filippi. Tuttavia l’ex tronista si è affrettato a smentire i rumor.

Joele e Ilaria, storia al capolinea

Negli ultimi giorni sono nati molti dubbi attorno alla storia tra Joele e Ilaria: sebbene i due abbiano iniziato a frequentarsi solo da pochissimo tempo, sembra che stiano vivendo un momento di crisi. Gli indizi arrivano soprattutto da Instagram, dopo che alcuni fan della coppia hanno notato dei like “sospetti”. L’ex tronista ha infatti iniziato a seguire Carolina Ronca, la non scelta di Giacomo Czerny. Spunta dunque un “terzo incomodo” tra i due giovani innamorati, che tanto hanno fatto per poter stare insieme quando erano ancora a Uomini e Donne.

Le voci si sono fatte più consistenti quando Deianira Marzano, influencer ed esperta social di gossip, è intervenuta sull’argomento. “So da una persona vicina a Joele che le intenzioni sono di non continuare la storia” – ha rivelato tra le sue storie di Instagram – “Sono sicura che finirà presto”. L’ex tronista ha messo l’emoticon che ride, come a smentire le parole di Deianira, ma lei sembra essere davvero convinta di ciò che ha detto: “Credo ancora una volta di averci azzeccato”. Che cosa sta succedendo tra Joele e Ilaria?

La smentita di Joele

Sono stati sufficienti pochi minuti a smentire tutte le indiscrezioni che, nel corso dei giorni, si erano accumulate attorno all’ex tronista. Quest’ultimo ha infatti risposto tra le sue storie di Instagram: “Non sta succedendo assolutamente nulla, se non ci vediamo per una settimana o se non pubblichiamo nulla non significa che c’è una crisi, d’altronde abitiamo a 500 km di distanza e ognuno ha le sue cose da fare”. La spiegazione è convincente, tanto che i fan sembrano essersi rassicurati in merito alla storia d’amore tra lui e Ilaria.

E a proposito dei suoi like a Carolina, ha aggiunto: “Sì, l’ho iniziata a seguire due mesi fa, e a prescindere da questo anche se oggi inizio a seguire altre 50 persone non significa che c’è una crisi tra me e Ilaria o che io abbia un secondo scopo. Non pensavo che nel 2021 ancora esistessero questi problemi qua, dove se una persona impegnata inizia a seguire qualcuno allora vuol dire che c’è un tradimento di mezzo”. Le parole di Joele sono trancianti e non sembrano lasciare adito ad alcun dubbio: pare proprio che con Ilaria non ci sia alcuna crisi.

La loro relazione è iniziata in maniera alquanto travagliata. Si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne, lui nei panni di tronista e lei come corteggiatrice. Tra di loro è nato immediatamente un feeling incredibile, che li ha portati addirittura ad infrangere il regolamento dello show (o almeno a pensare di farlo). Tanto che Maria De Filippi, per una questione di correttezza, ha voluto mettere fine al loro percorso all’interno della trasmissione. I due si sono ritrovati poco dopo lontani dalle telecamere, e ci è voluto davvero poco affinché ufficializzassero la loro relazione. Che, a quanto pare, andrebbe a gonfie vele.