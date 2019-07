U&D, crisi tra Eleonora e Oscar Branzani: la conferma su Instagram

editato in: da

Dopo la vacanza in Sardegna, Eleonora e Oscar sono apparsi sempre più distanti. Aria di crisi? Sì, a confermarlo è proprio la giovane influencer.

Soltanto poche settimane fa, i due ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi apparivano felici e più innamorati che mai. Poi il silenzio e quella distanza che non è passata inosservata ai fan che, sempre più insistenti, chiedevano notizie della coppia.

Così è arrivata l’amara confessione dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, attraverso le stories del suo profilo Instagram, si è raccontata ai fan. “Ragazze, comunque specifico che io e Oscar stiamo attraversando un momento non sereno e non facile”. Esordisce così la fiorentina, raccontando alle sue follower, il periodo delicato e complesso che sta vivendo.

Nulla di definitivo, come ha specificato la Rocchini. E chiede ai suoi fan pazienza e rispetto per questo momento di confusione e dolore che ha travolto la sua vita di coppia. L’influencer napoletano, dal canto suo, in risposta a un commento di una follower, ha ammesso che il suo cuore appartiene a chi ama, con un chiaro riferimento dunque alla sua Eleonora.

Oscar ha conosciuto la Rocchini durante l’esperienza a Uomini e Donne: tronista lui, corteggiatrice lei. Tra i due c’è stato un feeling immediato al punto tale che il giovane napoletano ha scelto la ragazza senza remore alcuna.

Da quel momento la coppia non si è mai più separata, tra progetti personali e professionali condivisi, Oscar e Eleonora sono diventati per i telespettatori del programma, un vero e proprio esempio da seguire. I ragazzi infatti hanno scelto di tutelare la loro sfera privata, pur mantenendo un rapporto costante e veritiero con i loro sostenitori, che li hanno amati e apprezzati proprio per la loro spontaneità.

Un anno fa l’ex corteggiatrice lasciava Firenze per trasferirsi a Napoli, nel nido d’amore che la coppia aveva messo in piedi.

Oggi invece, la ragazza è temporaneamente lontana dal capoluogo campano per distrarsi in compagnia della sua famiglia e dei suoi amici.

Non sappiamo ancora se questo allontanamento si trasformerà in una rottura definitiva oppure i due, mossi dal profondo amore reciproco, riusciranno ad appianare le divergenze e a superare la crisi.