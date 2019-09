U&D, Arcangelo e Nunzia in studio. Lui non la saluta, poi il colpo di scena

editato in: da

Dopo la conclusione di Temptation Island, per la prima volta Arcangelo Bianco e Nunzia Sansone si sono ritrovati l’uno di fronte all’altra nello studio di Uomini e Donne. Dopo il gelo iniziale, la coppia si è poi lasciata andare lentamente.

Erano settimane che i due non avevano occasione di vedersi. Dopo il secondo falò di confronto, durante il quale Arcangelo era stato più che chiaro sulla sua intenzione di non ricucire i rapporti con la fidanzata, la coppia si è rivista soltanto una volta. Era il 10 agosto, entrambi si trovavano ad una festa, ma non sembra esserci stato modo per parlare della fine di una storia durata ben tredici anni.

Ma Maria De Filippi può tutto. E così, nella registrazione della puntata del suo dating show, è riuscita a far incontrare Nunzia ed Arcangelo, che si è dimostrato molto freddo e distante nei confronti della sua ex fidanzata, tanto da non averla neppure salutata al suo ingresso in studio. Come si può immaginare, la ragazza non ha affatto preso bene questo gesto. Ed anzi, ci ha subito tenere ad ammettere di aver commesso non pochi errori nella sua (ex) relazione.

Come lei stessa ha dichiarato, la gelosia nei confronti del compagno l’ha portata a fare gesti alquanto esagerati, come quello di mettergli un GPS nell’auto per controllarne gli spostamenti. Certo, dal canto suo Arcangelo non si è dimostrato troppo affidabile, ma la 26enne partenopea ha ammesso di avere le sue colpe nella fine di questa storia. Una rottura, tra l’altro, che la fa soffrire ancora.

Nello studio di Maria De Filippi, seduta di fronte all’uomo di cui forse è ancora innamorata, Nunzia ammette di essere stata male soprattutto nelle prime settimane dopo la conclusione di Temptation Island. Un dolore che l’ha tenuta lontana dai social network, dove temeva di leggere pessimi commenti su di lei e su Arcangelo. E che ancora adesso sente di provare, nonostante apprezzi la libertà della sua nuova vita (da single).

Di fronte a questo atteggiamento dell’ex fidanzata, Arcangelo si è sciolto lentamente, l’atmosfera in studio si è fatta più distesa e il gelo iniziale è scomparso poco a poco. Tanto che i due si sono stretti in un abbraccio dietro le quinte dello studio, durante un fuori onda. In fondo, nonostante tutto, è chiaro che ci sia un affetto profondo tra i due. Cosa accadrà ora nelle loro rispettive vite?