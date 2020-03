U&D, Clarissa Marchese ha partorito: “Benvenuta al mondo Arya”

editato in: da

Le coppie di Uomini e Donne che non sono scoppiate

Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono diventati genitori. L’ex tronista di U&D ed ex Miss Italia ha partorito la piccola Arya, prima figlia della coppia. L’annuncio è arrivato tramite Instagram, dove la modella ha postato una foto in cui lei e il marito stringono la mano della neonata.

“Benvenuta al mondo amore nostro – ha commentato Clarissa -. Che la vita possa realizzare ogni tuo desiderio Arya”. Entusiasta il neo papà che ha pubblicato uno scatto simile, scrivendo: “Finalmente questo giorno è arrivato! Noi tre per sempre”.

Un amore, quello fra Clarissa e Federico, nato negli studi di Uomini e Donne. Lei dopo la vittoria a Miss Italia e l’esperienza come modella, era sbarcata negli studi di Maria De Filippi decisa a trovare l’amore. Da subito la Marchese aveva colpito il pubblico non solo per la sua bellezza, ma anche per la grande dolcezza e per la volontà di costruire qualcosa di importante.

Poi l’incontro con Federico Gregucci, il corteggiamento e una scelta emozionante, arrivata nel 2016. Lasciati gli studi di Uomini e Donne, la coppia aveva iniziato a fare sul serio. Tre anni dopo le nozze e, a un mese dalla cerimonia romantica, l’annuncio della gravidanza. Da tempo Clarissa e Federico vivono a Miami dove il calciatore lavora.

Clarissa aveva raccontato la gioia della gravidanza su Instagram, dove è molto popolare, svelando la felicità, ma anche le incertezze di una futura mamma. “Fortunatamente sto molto bene e sono molto serena – aveva confessato al settimanale Mio -. Abbiamo deciso il nome da subito. Lo sapevamo solo nel caso in cui sarebbe stata una femmina. Con il maschietto avevamo qualche dubbio. È un nome che ho indicato io e a Federico è piaciuto subito. Posso solo anticipare che si tratta di un nome non molto comune, ma molto bello. Almeno a noi piace, anche per il significato”.