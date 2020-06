U&D, Anna Munafò mamma: l’ex tronista ha partorito

editato in: da

Le mamme vip del 2020

Anna Munafò è diventata mamma. L’ex tronista di Uomini e Donne ha dato alla luce il suo primo figlio, nato dall’amore per Peppe Saporita. Su Instagram, la modella ha condiviso la prima foto del piccolo che ha deciso di chiamare Michael. Nello scatto sorride insieme al marito, mostrando tutta la sua felicità per questo evento importante.

“Io e mio marito Peppe non vediamo l’ora di conoscerlo, la curiosità di vedere il suo viso è tanta – aveva confessato qualche giorno fa al Magazine di Uomini e Donne -. Certo, un po’ siamo preoccupati per come gestiremo questa nuova vita che arriverà, ci chiediamo se saremo dei buoni genitori, perché per entrambi è la prima esperienza […] Sono un po’ in ansia per via del parto, ma sono anche speranzosa che vada tutto bene. Certo, la situazione dovuta a questa pandemia non attenua i miei timori: le restrizioni che sono state giustamente attuate in questo periodo non sono congeniali a una partoriente, visto che in sala parto sarò da sola, senza l’appoggio emotivo di mio marito o di mia madre”.

Tronista amatissima di Uomini e Donne, Anna Munafò ha iniziato la sua carriera arrivando seconda a Miss Italia nel 2005. Nello show di Maria De Filippi, la modella siciliana aveva scelto Emanuele Trimarchi, ma la relazione era terminata qualche mese dopo. In seguito era tornata fra le braccia dell’ex Matteo Milioti e i due avevano programmato le nozze per il 4 maggio del 2019. Il matrimonio era poi saltato e sette mesi dopo, a sorpresa, Anna aveva sposato Peppe Saporita. “Ci conosciamo da quando eravamo piccolini – aveva confessato Anna parlando del marito -. Abitava anche vicino casa mia, ma non ci siamo mai frequentati o parlati: comitive diverse, e in più io ho vissuto fuori per più di dieci anni”. Un amore coronato ora dalla nascita del primo figlio della coppia, arrivato dopo una gravidanza vissuta su Instagram e condivisa con i follower.

Tanti i baby vip nati in questi mesi del 2020. Qualche settimana fa a diventare mamma era stata Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane, che aveva dato alla luce Carlotta. Prima ancora a partorire erano state Alena Seredova e Cristina Marino, compagna di Luca Argentero.