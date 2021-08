U&D, Andrea Nicole è la nuova tronista: perché definirla transgender è sbagliato

editato in: da

Uomini e Donne, 25 anni dopo: i protagonisti

In queste ore sono finalmente iniziate le registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne, il programma pomeridiano dedicato ai sentimenti di Maria De Filippi. Tra i nuovi protagonisti che cercheranno di trovare l’amore seduti sul trono rosso questa volta c’è Andrea Nicole, una giovane ragazza di 29 anni che arriva da Milano e che nella vita lavora come commessa in un negozio di abbigliamento.

Su Andrea Nicole l’attenzione è alta, perché è stata definita a gran voce “la prima tronista transgender della storia del programma”, ma è stata lei stessa a spiegare perché definirla in questo modo è sbagliato. In attesa di ascoltare la sua storia non appena il programma tornerà in onda su Canale 5, Andrea Nicole ha fatto alcune precisazioni a Il Fatto Quotidiano e ha spiegato che la volontà di cambiare sesso è arrivata quando aveva 15 anni, mentre il percorso di transizione è iniziato a 18 ed è concluso ormai da diverso tempo:

Transgender definisce una persona che è in fase di transizione, io ho completato il mio percorso otto anni fa. Da otto anni anche per la legge italiana sono una donna, sul mio documento c’è scritto “sesso femminile”. Transgender vanifica il mio percorso, non l’ho fatto per essere definita tutta la vita transgender. Sarebbe come non riconoscere un traguardo che ho conquistato, non è stato facile e non ci è voluto poco.

Il suo nome di battesimo era Andrea, a cui lei stessa ha deciso di aggiungere Nicole: un po’ come delle pagine di diario scritte durante gli anni che raccontano chi siamo stati e chi siamo diventati oggi. Un diario dove il passato non si cancella, ma si rilegge con occhi nuovi. Tra curiosità sulla sua storia e la ricerca spasmodica della nostra società di definizioni che possano inquadrare ogni individuo, c’è chi si interroga su come sia più giusto chiamarla, la risposta è più semplice di quello che potrebbe sembrare: Andrea Nicole è una donna, ed è la definizione più gentile e corretta che le si possa dare, senza stare a fare troppi giri di parole. Dopo aver terminato il percorso intrapreso per esprimere al meglio se stessa ora per la ragazza è tempo di affrontare le insicurezze e trovare l’amore vero, e chissà che non riesca a farlo proprio a Uomini e Donne.