U&D, Andrea Dal Corso svela com’era prima di perdere 50 kg

Andrea Dal Corso, protagonista di Uomini e Donne, si racconta su Instagram, svelando com’era prima di perdere 50 kg.

L’ex corteggiatore, che oggi è un modello e un imprenditore, seguito da oltre 800 mila follower, ha alle spalle un passato fatto di insicurezze e difficoltà, causate soprattutto dal suo aspetto fisico. Quando era un adolescente infatti Andrea era sovrappeso e spesso vittima di bullismo.

Nel corso degli anni però le cose sono cambiate anche grazie alla sua grande forza di volontà che l’ha portato, con l’aiuto della famiglia e di una dieta equilibrata, a perdere ben 50 kg. A raccontarlo è stato lui stesso in un lungo post pubblicato su Instagram con una foto che lo ritrae prima e dopo il dimagrimento.

“Un cambiamento può avere un vero e proprio impatto sulla vita delle persone! – ha spiegato Andrea oggi felicemente fidanzato con Teresa Langella -. Già proprio così….sulla vita intera! Pensateci.. decidere di perdurare una relazione amorosa soltanto per comodità o mancanza di palle e continuare a farsi andare bene ciò che più ci irrita, ma che mantiene la situazione stabile, per qualsiasi motivo”.

“Decidere ogni giorno di svegliarsi – si legge ancora nel post – e andare sul posto di lavoro che odiamo a morte, ma che ci da una stabilità economica (una stabilità fittizia e non così tanto Sicura come si può pensare); decidere di continuare a mangiare non curanti di quanto il nostro corpo stia cambiando non solo fisicamente, ma anche a livello energetico, emotivo, ormonale e metabolico.. per tutta la vita!”.

“Io un bel giorno dissi basta! – ha aggiunto Andrea, raccontando la sua esperienza prima di Uomini e Donne -. Basta esser preso in giro da coetanei, basta aver paura di relazionarmi con il sesso opposto, basta esser troppo insicuro di me stesso, basta cercare la felicità nel cibo!”.

Dopo quella presa di coscienza, come ha svelato lo stesso Andrea, il modello veneto ha intrapreso un nuovo percorso: “Ho trovato tutta la forza di volontà che potevo, ho tirato fuori la disciplina imparata nelle arti marziali e sostenuto come non mai da mia madre, ho progredito passo dopo passo, vivendo ogni gradino come un enorme passo verso l’ obbiettivo prefissato! Ho perso più di 50kg in modo graduale ed intelligente nell’arco di 2 anni”.

Infine la conclusione e un messaggio importante: “Non è soltanto un cambiamento, è la consapevolezza di poter fare qualsiasi cosa nella tua vita e diventare chiunque tu voglia”.