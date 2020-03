U&D riparte: le parole della Mennoia su Instagram

editato in: da

Uomini & Donne potrebbe presto ritornare in onda. Nonostante qualche settimana di pausa, la redazione del programma di Maria De Filippi non si ferma e si prepara per tornare nel migliore dei modi nel palinsesto di Mediaset. Una bella notizia per i telespettatori più affezionati dello show che, così, potranno presto seguire nuove vicende amorose del Trono Classico e del Trono Over.

A ridare speranza di poter rivedere presto Uomini & Donne in tv con nuove puntate, Raffaella Mennoia, autrice del programma. È stata lei, infatti, a chiarire che, nonostante la pausa televisiva, che ha bloccato, tra gli altri, anche Verissimo e #CR4 La Repubblica delle Donne, si continua a lavorare . Lo ha fatto rispondendo alle domande dei suoi followers e dei fan dello show tramite delle stories su Instagram:

Sono arrivata adesso a lavoro, in tantissimi mi state chiedendo cosa sto facendo. Noi stiamo continuando a lavorare su Uomini & Donne e anche sui casting di Temptation Island, sia per quanto riguarda le coppie, sia per quanto riguarda i single e le single. Non ci siamo fermati. Stiamo lavorando rispettando tutte le indicazioni, ovviamente.

La redazione, quindi, sta continuando a fare il suo lavoro per poter offrire al pubblico nuovi contenuti interessanti e per poter introdurre nel parterre del Trono Classico e del Trono Over nuovi personaggi. Non solo Uomini & Donne, ma si ricercano anche i protagonisti della prossima edizione di Temptation Island.

C’è una parte di redazione – ha aggiunto Raffaella Mennoia – che sta chiamando le coppie che ci hanno contattato per Temptation Island e c’è, poi, una parte di redazione che sta continuando a lavorare sui casting di Uomini & Donne. Quindi, stiamo continuando a lavorare, ovviamente con tempi e modalità ben diverse, però ci siamo.

Non c’è ancora una data precisa per il ritorno di Uomini & Donne in tv, ma le parole della Mennoia fanno ben sperare, soprattutto per quanto riguarda le novità che verranno introdotte. Arriveranno, probabilmente, nuovi ragazzi per provare a conquistare Giovanna Abate e nuovi corteggiatori per Gemma Galgani. Le vicende della dama torinese, acerrima nemica di Tina Cipollari, sono quelle che destano maggiore curiosità. Riuscirà, finalmente, riuscirà a trovare l’amore tanto desiderato?