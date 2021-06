Uomini & Donne, chi è il nuovo tronista di Maria De Filippi

Uomini & Donne si è appena concluso, eppure iniziano già a trapelare le prime novità sulla prossima edizione. In questi mesi ci siamo appassionate alle vicende amorose del Trono Over, ma soprattutto a quelle dei giovanissimi tronisti Giacomo Czerny, Samantha Curcio e Massimiliano Mollicone, che nel dating show hanno trovato l’anima gemella.

E nella prossima edizione del programma cosa ci aspetta? Non abbiamo ancora conferme ufficiali da parte di Maria De Filippi ma sembra proprio che la regina di cuori di Canale 5 abbia scelto insieme al suo staff uno dei prossimi tronisti. Si tratterebbe di Francesco Chiofalo, già volto noto della televisione e che abbiamo visto in passato tra i protagonisti del reality Temptation Island.

A confermare (in un certo senso) questa indiscrezione sarebbe stato lo stesso Chiofalo. Le parole che ha condiviso su Instagram nelle scorse ore fanno pensare che il suo entusiasmo sia proprio dovuto a questa importante novità, che darebbe sicuramente una bella spinta alla sua carriera:

“Che bella notizia che ho avuto oggi, anche se per qualcuno sarà una brutta sorpresa anzi bruttissima…io lo chiamo semplicemente karma. Purtroppo non posso spoilerare nulla ma ne riparliamo a settembre.(…) Allora ragazzi, oggi penso sia uno dei giorni più belli di tutta la mia vita. Sono super contento. Vorrei condividere con voi questo momento, ma purtroppo non vi posso dire nulla. C’è un po’ da aspettare, ma capirete perché oggi sono così contento. Sono così felice che non riesco a smettere di ridere, però voglio lanciare un messaggio. Uno pensa che nella vita per arrivare a determinati obbiettivi deve prendere scorciatoie o sporcarsi la coscienza. Invece non è vero, se uno si comporta bene, secondo la propria etica, e fa quello in cui crede, i risultati arrivano. La vita è giusta e i buoni vincono sempre. I cattivi fanno sempre una finaccia e nel mio caso una fine bruttissima. Poi capirete perché.”