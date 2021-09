UnoMattina, salta il debutto: perché non è andata in onda la prima puntata

Doveva andare in onda il 13 settembre la prima puntata della nuova stagione di UnoMattina, ma qualcosa è andato storto. La partenza del daytime di Rai Uno, condotto da Marco Frittella e Monica Giandotti , confermati anche per questa nuova edizione, era stata annunciata per questo secondo lunedì di settembre, ma uno sciopero all'interno della tv pubblica ha fatto saltare i piani.

Il debutto del contenitore informativo della rete ammiraglia Rai è stato bloccato per via di alcune agitazioni sindacali. Così, i telespettatori che questa mattina si sono sintonizzati per il consueto appuntamento, che in estate era stato sostituito da UnoMattina Estate con due diversi conduttori, si sono ritrovati prima ad assistere a un prolungamento inaspettato di Rai News e successivamente a un cartello che avvertiva delle variazioni improvvise al palinsesto.

Al posto della puntata che era stata prevista è andato in onda una sorta di "meglio di" della passata stagione, con Monica Giandotti e Marco Frittella alle prese con fake news sul Covid e procedure igieniche corrette. Salvo ulteriori cambi di programma, la trasmissione dovrebbe iniziare a questo punto il 14 settembre, facendo slittare solo di un giorno il debutto e la scoperta delle tante novità annunciate qualche giorno fa per andare incontro alle esigenze del pubblico. Anche l'orario cambia rispetto al solito: le passate edizioni UnoMattina iniziava intorno alle 6:45, quest'anno invece la partenza è prevista per le 7:10.

Ma cosa ne sarà degli altri programmi previsti per la giornata del 13 settembre? Secondo quanto si leggeva nel cartello esposto su Rai Uno, l'intera programmazione regolare avrebbe potuto subire variazioni per cui non è dato sapere se anche altre trasmissioni potranno subire lo stesso destino.

Il palinsesto dovrebbe proseguire con Storie Italiane con Eleonora Daniele, È sempre mezzogiorno, con Antonella Clerici e il pomeriggio con Serena Bortone e il suo Oggi è un altro giorno oltre alla prima de La vita in diretta.

Su Rai Due è invece previsto il debutto della nuova versione de I Fatti Vostri, la prima dopo tanti anni senza Giancarlo Magalli, che ha lasciato per dedicarsi ad altro, e con la nuova inconsueta coppia formata da Salvo Sottile e Anna Falchi.