Una Storia da Cantare: la Vanoni non sa di essere in diretta, blocca l’esibizione e sbotta

editato in: da

Ornella Vanoni non si accorge di essere in diretta tv e sbotta, fermando la musica e arrabbiandosi per alcune luci che la distraevano durante l’esibizione. È successo anche questo durante Una storia da cantare, il nuovo programma Rai condotto da Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri, scelto per sfidare Tu Sì Que Vales, lo show vincente con Belen Rodriguez e Maria De Filippi.

La trasmissione racconta i grandi cantautori italiani, fra testimonianze e le esibizioni di importanti nomi della musica. Fra gli artisti scelti non poteva mancare Ornella Vanoni che, reduce dall’avventura di giudice ad Amici Celebrities, ha ancora una volta catalizzato l’attenzione con la sua spontaneità.

La prima puntata di Una storia da cantare è stata dedicata a Fabrizio De André. Tante le testimonianze sul palco, fra cui quella di Dori Ghezzi, grande amore dell’artista. A esibirsi anche Ornella Vanoni che ha scelto il brano Bocca di Rosa. Durante lo show però qualcosa è andato storto e la cantante non si è accorta di essere in diretta. Ha quindi interrotto l’esibizione sul più bello dando vita a una gaffe.

“E na na na na na ne ne. Non si vede un ca**o scusate – ha detto la Vanoni -. Dai con questa luce. Ricomincio. Scusate. Ca**o lo tagliate perché non sta bene e poi non mi chiamano più. Però è assurdo che c’ho una luce qui. Ricominciamo. Dai, ca**o non l’ho detto”.

Poco dopo Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri sono tornati sul palco cercando di placare l’imbarazzo scatenato dalle parole dell’artista. “Io ti volevo dire una cosa Ornella, io ti amo” ha detto la conduttrice di Detto Fatto senza riuscire a trattenere una risata, mentre l’interprete di Si può dare di più ha aggiunto ironicamente rivolto alla collega: “E io che pensavo di essere un punk, ma sono nulla di fronte a te”.