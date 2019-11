Una Storia Da Cantare, Bianca Guaccero risplende e fa una dedica speciale a Lucio Dalla

editato in: da

Possiamo dirlo: Una Storia da Cantare è un programma che riesce perfettamente a intrattenere il pubblico, sia grazie al mix riuscito di musica ed emozioni, sia grazie a Bianca Guaccero, padrona di casa incantevole e perfettamente a suo agio. Palesemente innamorata del suo lavoro e del format dedicato ai miti della musica italiana, la conduttrice porta avanti lo spettacolo con eleganza e maestria.

Insieme a un impeccabile Enrico Ruggeri, la Guaccero ha condotto la seconda puntata dello show nuovo di zecca che sfida Belen Rodriguez e il suo Tu Si Que Vales riuscendo anche questa volta ad emozionare il pubblico. La puntata in questione è dedicata a Lucio Dalla, cantautore scomparso nel 2012 che ha lasciato un segno indelebile non solo nel cuore del pubblico, ma anche di molti colleghi.

Bianca Guaccero è apparsa in forma smagliante e non solo per il modo in cui ha condotto Una Storia da Cantare. A permetterle di brillare è stato, infatti, anche il look che ha scelto: dopo la mise total black della prima serata, Bianca ha optato per un abito a palloncino turchese, con una scollatura a forma di cuore che ne ha esaltato la linea perfetta.

La gonna dell’abito, arricciata, ha contribuito a dare al look un tocco sbarazzino e ha messo in evidenza le gambe, insieme a delle scarpe multicolori dal tacco molto alto. La conduttrice non ha indossato alcun accessorio e ha lasciato i capelli sciolti sulle spalle: dei tocchi di semplicità compensati da un vezzoso smalto nero, elegante e rock.

A metà serata, la Guaccero ha optato per un secondo abito davvero molto bello sui toni del fucsia. Corto davanti e con un lungo strascico dietro, il vestito senza spalline e stretto in vita le fasciava perfettamente il corpo.

Radiosa, la conduttrice ha intervistato, intrattenuto e incantato gli ospiti intervenuti per ricordare Lucio Dalla: da Renzo Arbore e Gigi Proietti a Francesco Gabbani, passando per Fabrizio Moro, Patty Pravo, Nina Zilli, Il Volo, Irene Grandi, Ghemon, Noemi, Serena Rossi e Stefano Fresi.

Nel corso della puntata, Bianca ha saputo stupirci con una bellissima sorpresa: ha raccontato un breve aneddoto della sua infanzia, per poi intonare una splendida canzone di Lucio Dalla, legata a dei ricordi felici. La conduttrice si è visibilmente emozionata, lasciando il pubblico (a casa e in studio) senza fiato.

La Guaccero ha terminato la canzone e ha abbassato il volto, commossa, “fuggendo” dal palco per lasciare il posto a Enrico Ruggeri e Nina Zilli. Un momento estremamente emozionante, che ha lasciato il segno. E che ancora una volta ha dimostrato la sensibilità e la genuinità della conduttrice.